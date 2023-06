Usuários reclamam de instabilidade no site e no app do Itaú

Clientes do banco Itaú usaram as redes sociais nesta segunda-feira (5) para reclamar de instabilidade no aplicativo e no site do banco.

O site Downdetector, que monitora serviços digitais, registrou mais de 100 reclamações por volta das 11 horas da manhã. 82% eram relacionadas ao login no internet banking do banco; 13%, no aplicativo móvel; 4%, no PIX.

Aos clientes, o Itaú respondeu que: “pode ser alguma instabilidade da sua conexão com a internet, por mínima que seja caso tenha oscilações o app não consegue carregar corretamente e apresenta as falhas orientamos a sempre trocar a conexão para fazer o teste, se o app está na versão atualizada, chama a gente!”.

Fonte: IG/Foto :Lorena Amaro