UTI do Hospital Municipal de Marabá passa por obras de readequação

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Marabá (HMM) passa por obras de readequação a fim de reestruturar o espaço e atender às recomendações da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC/Anvisa).

De acordo com Fabrizzio Bastos, diretor administrativo do HMM, as obras fazem parte do processo de credenciamento para que o espaço seja habilitado como UTI Geral, sendo necessário cumprir algumas recomendações da RDC.

A questão estrutural, ampliação da estrutura, remoção de algumas paredes e alocação de oxigênio nos pontos específicos. Hoje nós estamos nesse ponto estrutural e temos duas vezes por semana um comitê onde nos reunimos para discutir todo andamento referente a essa UTI”, informa o diretor.

O principal avanço para o HMM é que agora o hospital de fato terá uma UTI com estrutura mais ampla. “Nós estamos nesse processo para que se torne uma UTI Geral do Hospital Municipal de Marabá com uma equipe completa, com tudo que exige a lei”, reitera.

Entre as readequações concluídas estão o distanciamento de dois metros entre os leitos, a criação de um leito de isolamento, instalação da sala de visita e de entrevista, vestiário para os médicos, copa e a mudança no revestimento de pisos e paredes por revestimento de epóx, que é o material utilizado em centros cirúrgicos.

Durante as obras, os pacientes foram realocados para um espaço junto à clínica cirúrgica com toda infraestrutura necessária.

A previsão é que até o final de julho toda a obra esteja finalizada, faltando apenas o credenciamento junto aos órgãos responsáveis. Essa readequação segue a série de obras realizadas no HMM a fim de aprimorar o atendimento.

“Nós trabalhamos no ano passado, reformamos a pediatria, outros espaços; voltou a brinquedoteca também que é um espaço muito importante para recuperação das crianças. Nós conseguimos realmente de fato mudar a lavanderia. O hospital está voltando à normalidade e os espaços específicos estão voltando para as suas devidas funções”, finaliza Fabrizzio Bastos. (Com Secom PMM)

