Vacina bivalente é liberada para todos os grupos prioritários em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) abre nesta segunda-feira, 20, a imunização contra a covid-19 com a vacina bivalente para todas a pessoas que pertencem aos grupos pioritários.

De acordo com o Ofício Circular n° 50/2023/SVSA do Ministério da Saúde, divulgado no dia 17 de março de 2023, fazem parte dos grupos prioritários:

– Idosos de 60 anos ou mais de idade;

– Pessoas vivendo em Instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores;

– Indígenas, ribeirinhos e quilombolas ( a partir de 12 anos de idade);

-Gestantes e Puérperas;

– Trabalhadores de Saúde;

– Pessoas com deficiência permanente ( a partir de 12 anos de idade)

– População privada de liberdade e adolescentes medidas socioeducativas;

– Funcionários do sistema de privação de liberdade.

A Sesma reforça que, para receber a vacina Covid-19 Bivalente, é necessário ter completado, no mínimo, o esquema primário, composto por duas doses (1° e 2° dose) e ter o intervalo de 4 meses a partir da última dose realizada.

Vacinas Monovalente

As vacinas monovalentes contra covid -19 também seguem disponíveis para a população. Esta semana serão ofertados nos pontos de vacinação os imunizantes Pfizer adulto, Pfizer pediátrica, Pfizer baby e a Coronavac.

Pfizer Adulto:

– Para pessoas de 12 a 17 anos, com aplicações da 1ª dose, 2ª dose e a 1ª dose de reforço;

– Pessoas de 18 a 59 anos, para aplicação da 1ª dose, 2ª dose, 1ª de reforço e a 2ª de reforço; e

– Pessoas com 60 anos ou mais, para 1ª e 2ª dose.

Pfizer Baby:

– Para iniciar esquema em crianças com comorbidade, na idade de 6 meses a 4 anos; e

– Para completar esquema de criança de 6 meses a 4 anos, com ou sem comorbidade e que já tenha iniciado o esquema com essa vacina.

Pfizer Pediátrica:

– Para crianças de 5 a 11 anos: para fazer 1ª dose, 2ª dose e 1º reforço.

Coronavac:

– Crianças e adolescentes na idade de 3 a 17 anos, que precisam fazer a 1ª dose, 2ª dose ou a 1ª de reforço; e

– Pessoas na idade de 18 a 59 anos, para fazer 1ª dose, 2ª dose, 1ª de reforço ou a 2ª de reforço.

A documentação necessária para vacinação é o documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Para os imunocomprometidos, além desses documentos, é necessário apresentar laudo para a comprovação da condição.

Locais de vacinação:

– Unidades Municipais de Saúde. Horário: 8h às 17h (segunda a sexta-feira)

Hospitais Militares

– Aeronáutica – 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

– Exército – 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

– Naval – 8h às 12h (terça e quinta feira).

Universidades: segunda a sexta-feira – 9h às 17h.

– Unama

– Fibra

– Unifamaz

– Uepa (Escola de Enfermagem Magalhães Barata).

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus