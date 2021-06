Vacina contra Covid-19 em Belém: veja quem pode ser vacinado hoje e o que fazer

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) segue com a vacinação contra a Covid-19 em Belém. Nesta segunda-feira (28) serão vacinados com a segunda dose da Coronavac os idosos que foram imunizados no dia 7 de junho. Os pontos de vacinação também estarão abertos de 9h as 17h para todos aqueles que estiverem com a segunda dose de Coronavac atrasada.

Estes grupos serão vacinados em 20 pontos disponibilizados pela Sesma. Os documentos necessários são: RG, CPF, Comprovante de Residência, Cartão SUS (opcional), cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

A vacinação também será realizada para os profissionais da saúde do Hospital de Clínicas, que receberão a segunda dose do imunizante no próprio hospital.

Quem pode ser vacinado

No calendário de vacinação divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), serão vacinados com a segunda dose da Coronavac os idosos que foram imunizados no dia 7 de junho. Profissionais da saúde do Hospital de Clínicas, também receberão a segunda dose do imunizante no próprio hospital.

O que fazer se você estiver no grupo de vacinação

As vacinas são distribuídas pela prefeitura às unidades de saúde, e os gestores de cada unidade entram em contato para fazer a vacinação. A responsabilidade da aplicação do imunizante é de cada instituição.

Documentos necessários

Para ser vacinado, é necessário levar RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência de Belém.

Lista de locais que recebem doses da vacina

1 -Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto. A pé.

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé.

3 – Aldeia Cabana – Av. Pedro Miranda, S/N – Pedreira. A pé.

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. A pé.

5. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. A pé.

6. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé.

7. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso. A pé.

8. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé.

9. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148.

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro. A pé.

11. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. A pé.

12. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé.

13. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, Rua Rodrigues Pinajé, 998. A pé.

14. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé.

15 – UNAMA. Avenida Alcindo Ca cela, nº 287. A pé.

16. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé.

17. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé;

18- Igreja Universal – Rua Osvaldo Cruz, 121 – Verdejantes. A pé.

19 – Escola.do Carmo – Travessa Dom Bosco, N° 72 – Cidade Velha. A pé.

20 – Mosqueiro – Escola Honorato Filgueira – Rua Siqueira Mendes 150, Maracajá. A pé

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/Sesapi