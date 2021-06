Vacina contra Covid-19 em Belém: veja quem pode ser vacinado hoje e o que fazer

Belém vacina pessoas acamadas nesta terça-feira (08). Pessoas acamadas, trabalhadores da limpeza urbana, catadores de material reciclável, trabalhadores portuários, moradores da Ilha do Combu (grávidas, mães recentes e pessoas com comorbidades) e trabalhadores da saúde (com segunda dose marcada em hospitais) serão vacinados na quarta (09).

Já na quinta, serão vacinados trabalhadores da saúde e trabalhadores aeroportuários. E na sexta, agentes de segurança pública e trabalhadores da educação (educação fundamental). No sábado, continua vacinação dos trabalhadores da educação.

Quem pode ser vacinado

Pessoas acamadas, moradores do Combu e trabalhadores das seguintes áreas: saúde, catadores de materiais recicláveis, portuários, segurança pública e educação.

O que fazer se você estiver no grupo de vacinação

As vacinas são distribuídas pela prefeitura às unidades de saúde, e os gestores de cada unidade entram em contato para fazer a vacinação. A responsabilidade da aplicação do imunizante é de cada instituição.

Documentos necessários

Para ser vacinado, é necessário levar RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência de Belém.

Lista de locais que recebem doses da vacina

Cassazum. Entrada pelo estacionamento lateral na Trav. Perebebuí

Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha

FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré.

Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão.

Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789

Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148

Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, Guamá.

Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51

Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorato Filgueiras. Trav. Siqueira Mendes

Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila

Mosqueiro. Unidade Básica de Saúde Baía do Sol. Av. Beira Mar,

Outeiro. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição.

Primeira Igreja Batista. Av. Assis de Vasconcelos, 817 – Campina.

UEPA – CCBS (Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde), Tv. Perebebuí, 2623 – Marco

UEPA – Escola de Enfermagem. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá.

UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287.

Unidade Médica Integrada (UMI) – Base Naval de Val de Cães (BNVC), Rua Comandante Didier, 2184.

UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto.

Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá, Mirante do Rio). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/Sesapi