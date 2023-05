Vacina contra Influenza liberada para toda a população de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informa que a partir desta segunda-feira, 15 de maio, a oferta da vacina contra Influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade, além de continuar com a vacinação para os grupos prioritários já definidos pelo Ministério da Saúde.

Atenção

Apesar da excepcionalidade da vacinação para todas as idades, o Programa Nacional de Imunizações reitera que permanece a importância da vacinação dos Grupos de Risco, para evitar o contágio da Influenza e principalmente seus possíveis agravamentos.

Grupos de Risco: Crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias); gestantes, em qualquer idade gestacional; puérperas, no período até 45 dias após o parto; trabalhador de Saúde; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais de idade; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; trabalhadores da Educação; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente

Calendário Vacinal

A Sesma também informa que de 15 a 19 de maio de 2023, as 49 Unidades Municipais de Saúde irão dar continuidade à aplicação das vacinas de rotina, de acordo com os calendários da criança, adolescente, gestante, adulto e idoso, recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, bem como as vacinas das campanhas contra Influenza e covid 19 (Bivalente e Pfizer Baby).

Além das UMSs, a vacinação também será administrada em shoppings e instituições educacionais parceiras.

Bivalente

A vacina contra covid19 Bivalente está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, assim como outros Grupos Prioritários definidos pelo Ministério da Saúde que tenham completado esquema básico de vacinação (D1 e D2) e cujo intervalo da última dose realizada seja de, no mínimo, 4 meses: pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; gestante e puérperas até 45 dias pós-parto; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade).



Unidades Municipais de Saúde

Horário de funcionamento: 08 às 17h

USF Aeroporto (Rua dos Passos, s/n, Mosqueiro);

USF Barreiro I (Passagen Mirandinha, 367);

USF Carananduba (Avenida Cipriano Santos, passagem Santa Maria, 1);

USF Terra Firme (Rua São Domingos, esquina da passagem Dois de Junho);

USF Fama (Estrada do Tucunduba, Outeiro);

USF Furo das Marinhas (Rodovia Augusto Meira Filho, Mosqueiro);

USF Mangueirão (Rua São João, 1);

USF Quinta dos Paricás (Estrada Maracacuera, 2.477, Icoaraci);

USF Sucurijuquara (Estrada Baía do Sol, Mosqueiro);

USF Tenoné II (Rua Sexta Linha, s/n, ao lado da Fundação Paula Francinete);

USF Combu (Furo do Combu, s/n);

USF Paraíso Verde (Avenida João Paulo II, entre passagem Classe A e Cruzeiro);

USF Parque Verde (Rua Yamada);

USF Eduardo Angelim (Conjunto Eduardo Angelim, avenida Dezessete de Abril, s/n);

USF Paracuri I (Passagem Maura, 218, entre a Terceira e Quarta ruas);

USF Radional (Avenida Bernardo Sayão, conjunto Radional II, quadra F-50, Condor);

USF Canal da Pirajá (Travessa Barão do Triunfo, 1.015, esquina com rua Nova, Pedreira);

USF Fidélis (Rua Pantanal, s/n, Outeiro);

USF Souza (Avenida Almirante Barroso, Setran);

USF Panorama XXI (Conjunto Panorama XXI, quadra 24, casa 11–B, Mangueirão);

UBS Castanheira (Passagem Sol Nascente, Castanheira);

UBS Portal da Amazônia (Rua Osvaldo de Caldas Brito, 30-B, Jurunas);

UMS Águas Lindas (Conjunto Verdejantes I, Segunda Rua, s/n);

UMS Baía do Sol (Avenida Beira-Mar, s/n, Mosqueiro);

UMS Bangui II (Passagem Maciel, s/n, ao lado da Escola Marilda Nunes);

UMS Cabanagem (Rua São Paulo, s/n, entre ruas São Pedro e Olímpia);

UMS Cremação (Rua dos Pariquis, 2.906);

UMS Condor (Passagem Lauro Malcher, 285);

UMS Cotijuba (Rua Manoel Barata, s/n);

UMS Fátima (Rua Domingos Marreiros, 1.664);

UMS Guamá (Rua Barão de Igarapé-Miri, 479);

UMS Icoaraci (Rua Manoel Barata, 840);

UMS Maguari (Conjunto Maguari, alameda 15);

UMS Maracajá (Travessa Siqueira Mendes, s/n);

UMS Marambaia (Avenida Augusto Montenegro, s/n);

UMS Outeiro (Rua Manoel Barata, s/n);

UMS Paraíso dos Pássaros (Rua dos Tucanos, s/n);

UMS Pratinha (Rodovia Arthur Bernardes, Base Naval);

UMS Providência (Avenida Norte, s/n);

UMS Sacramenta (Avenida Senador Lemos, esquina com Doutor Freitas);

UMS Satélite (Conjunto Satélite, WE-08);

UMS Sideral (Rua Sideral, esquina com avenida Brasil);

UMS Tapanã (Rua São Clemente);

UMS Telégrafo (Rua do Fio, entre passagens São João e São Pedro);

UMS Terra Firme (Passagem São João, 170, Terra Firme);

UMS Vila da Barca (Rua Coronel Luiz Bentes, próximo à avenida Pedro Álvares Cabral);

CSE Marco (Avenida Rômulo Maiorana, 2.558, Marco);

UBS Pedreira (Avenida Pedro Miranda, esquina com travessa Mauriti); e

Uremia (Avenida Alcindo Cacela, 1.421, São Brás).

Pontos de vacinação nos shoppings: de 10h às 17h

Shopping Boulevard

Shopping Pátio Belém

Shopping Bosque Grão-Pará

Parque Shopping

IT Center

Instituições Parceiras

Hospital da Aeronáutica: de segunda a sexta, das 8h às 12h

Hospital do Exército: de segunda a sexta, das 8h às 12h

Hospital Naval: Terça e quinta, de 8 às 12h

UNAMA: de 9h às 17h.

UNIFAMAZ: de 9h às 17h.

FIBRA: de 9h às 17h.

UEPA / Escola de Enfermagem: de 9h às 17h.

