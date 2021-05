Vacina da BioNTech é 70% a 75% eficaz contra variante da Índia

Vacina da BioNTech é 70% a 75% eficaz contra variante da ÍndiaNesta quinta-feira (20), o presidente executivo da BioNTech SE, Ugur Sahin, voltou a falar sobre a vacina que sua empresa desenvolveu junto com a Pfizer Inc. De acordo com ele, a eficácia do imunizante deve ser de 70% a 75% na prevenção de infecções da variante da Covid-19 detectada primeiramente na Índia.

– Até agora, tivemos a chance de testar nossa vacina contra mais de 30 variantes do vírus. Ela se mostra eficaz contra mutações – afirmou Sahin, cientista alemão de pais turcos.

O executivo participou virtualmente de uma reunião do Conselho de Ciência do governo da Turquia. Após a reunião, durante uma conversa televisionada, ele explicou que os testes desta semana se concentraram na variante indiana.

– Acreditamos que [a vacina] protege de 70% a 75% contra infecções – concluiu.

O governo do Maranhão confirmou nesta quinta-feira os primeiros casos de Covid-19 provocado pela variante do coronavírus B.1617, originada na Índia. Considerada uma “preocupação global” pela Organização Mundial da Saúde, a nova cepa já demonstrou maior poder de transmissão e vem ameaçando a retomada das atividades em diversos países.

Fonte: Pleno News

Por: Natalia Lopes