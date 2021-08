Vacina da Pfizer contra a Covid recebe autorização total do FDA

O presidente Joe Biden espera que aprovação da agência dê mais confiança para que população dos EUA que ainda não se vacinou tome a injeção

A Food and Drug Administration (FDA), agência regulatória dos Estados Unidos, deu às empresas Pfizer/BioNTech a primeira aprovação total de uma vacina contra a Covid-19 no país. A certificação, feita nesta segunda-feira (23/8), é válida para a aplicação do imunizante em duas doses, em pessoas com 16 anos ou mais.

O uso emergencial da vacina foi aprovado em dezembro de 2020. As empresas planejam solicitar a aprovação completa também para uso em crianças de 12 a 15 anos, assim que os dados necessários estiverem disponíveis.

O presidente dos EUA, Joe Biden, acredita que a aprovação definitiva dará à população “mais confiança de que esta vacina é segura e eficaz”, escreveu no Twitter.

O país luta contra o ceticismo de uma parcela dos norte-americanos que se recusa a se vacinar, especialmente os mais conservadores. Autoridades de saúde pública temem que a variante Delta do novo coronavírus leve o país a uma situação crítica novamente.