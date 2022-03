Vacina: Pfizer pede autorização de 4ª dose para idosos nos EUA

A Pfizer e sua parceira BioNTech pediram nesta terça-feira (15) que órgãos reguladores dos Estados Unidos autorizem uma dose de reforço adicional de sua vacina contra a Covid-19 para idosos. Atualmente, os EUA recomendam duas doses iniciais seguidas de uma de reforço para todas as pessoas com 12 anos de idade ou mais.

Segundo a agência Associated Press, o novo pedido visa acrescentar uma quarta injeção apenas para a população com mais de 65 anos, que tem sido a mais afetada pela pandemia. A Food and Drug Administration (FDA) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) teriam que aprovar o pedido.

Enquanto isso, os novos casos de Covid-19 da China mais que dobraram em relação ao dia anterior, já que o país enfrenta de longe seu maior surto desde os primeiros dias da pandemia. A Comissão Nacional de Saúde disse que 3.507 novos casos de disseminação local foram identificados na segunda-feira (14), acima dos 1.337 do dia anterior.

Uma variante de rápida disseminação conhecida como stealth Ômicron está testando a estratégia de tolerância zero da China, que manteve o vírus sob controle desde o surto inicial de Wuhan, no início de 2020. A China registrou mais de 10 mil casos no primeiro duas semanas de março, excedendo em muito os surtos anteriores.

Fonte: Pleno News