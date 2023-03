Vacinação bivalente contra covid-19 chega ao território quilombola do Sucurijuquara, em Mosqueiro

Até antes do meio-dia desta terça-feira, 7, mais de quarenta moradores do território quilombola do Sucurijuquara, no distrito de Mosqueiro, já estavam vacinadas com a dose bivalente do imunizante Pfizer/Biontech, que fortalece o ser humano contra os ataques da cepa original e também da variante ômicron, causadores da covid-19.

O imunizante, de acordo com Ministério da Saúde, é tão seguro e eficaz quanto às vacinas monovalentes já utilizadas largamente nas campanhas anteriores.

O território quilombola do Sucuri, como é mais conhecido na ilha de Mosqueiro, é único na jurisdição do município de Belém e recebeu 450 doses de vacinas bivalentes enviadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para atender sua população, formada por grande número de pessoas idosas e crianças.

Segundo a coordenadora de Saúde do Distrito de Mosqueiro (Damos), Ivana Farias, a vacinação bivalente contra covid-19 também está disponível nas redes das unidades municipais de saúde (UMS) e, na próxima semana, chegará às comunidades ribeirinhas da bucólica.

A vacinação bivalente está sendo aplicada na Unidade de Saúde do Sucurijuquara, onde também funcionam os serviços e atendimentos de consultas médicas, odontológicas, imunização e, mais recentemente, o laboratório para análise de casos de malária e doenças de Chagas. No território quilombola, a vacinação é aberta para toda comunidade, levando em consideração o que estabelece a legislação, mas também as regras do prazo de quatro meses entre o período atual e a última vacinação.

“Precisamos respeitar essa recomendação para preservar a saúde de todos”, disse Ivana Farias. “Temos que agradecer a Prefeitura de Belém pelo carinho, por esse olhar sensível com nossas comunidades, porque vacinação é prevenção”, completou.

Proteção – Para o aposentado Wilson de Lima, 68, a vacinação da bivalente é um reforço necessário para manter o vírus causador da covid-19 bem longe. “Desde garoto sempre gostei de me precaver contra as doenças, com a vacinação ficou melhor ainda. Não custa nada, a gente tem que se vacinar e ensinar nossos filhos e netos sobre a importância da vacinação”, disse enquanto aguardava a sua vez para ser imunizado.

As irmãs Karen e Keile Marise Vale também se vacinaram com a bivalente. As duas são moradoras do Sucuri e chegaram cedo para não perder a oportunidade. “Vacina no braço é saúde”, disseram. “O meu sentimento é de gratidão, porque nossa comunidade sempre ganhando prioridade e nunca faltou vacina. Pra mim, que sou profissional da área da saúde, é mais importante ainda porque lidamos com vidas”, disse Karen Vale, que é farmacêutica.

Ribeirinhos – O próximo roteiro da campanha de vacinação especial em Mosqueiro será direcionado às comunidades ribeirinhas. A data ainda não foi definida, mas a ideia é concentrar o atendimento na comunidade do Caruaru, que tem acesso pelo rio e por estrada.

Não há prazos para o encerramento da campanha de vacinação, qualquer pessoa que estiver dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde pode ser vacinada. Em Mosqueiro, as doses da vacina bivalente estão disponíveis nas unidades municipais de Saúde (UMS) de todo o distrito.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Agência Distrital de Mosqueiro