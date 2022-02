Vacinação contra a covid segue neste domingo na Ilha de Outeiro e shoppings de Belém

O primeiro domingo de fevereiro, 06, foi marcado pela tranquilidade nos cinco pontos de vacinação de crianças, adultos e idosos, localizados nos shoppings centers da capital paraense e na Ilha do Outeiro.

Morador do bairro Cristalina, da Ilha de Outeiro, Matheus Santigo, 05, chegou cedo na Funbosque – localizada na Av. Nossa Senhora da Conceição – para ser imunizado.

O menino estava companhado dos pais Ivanildo Santiago, de 30 anos, e Rosemeyre Ribeiro, de 29 anos. “Ver o nosso filho imunizado é maravilhoso pra gente. Eu tive covid-19, fiquei isolado e fiquei com muito medo de passar pra ele, já que ainda não era vacinado. Agora, estamos felizes por ele ter tomado a vacina”, comentou Ivanildo.

Ele aproveitou o momento para dar um recado aos pais que ainda não levaram seus filhos para serem vacinados: “tragam os seu filhos para que eles sejam vacinados, confiem que essa vacina foi feita pra combater esse vírus”.

A dona de casa Joana Santos, de 59 anos, aproveitou a movimentação tranquila, na Funbosque, para tomar a dose de reforço contra covid-19, e afirmou que “vim garantir minha terceira dose, porque a gente precisa se proteger dessa doença”.

O auxiliar administrativo Oscarino Júnior saiu do local de vacinação satisfeito por ver a sobrinha, Alice Manole Ferreira, de 05 anos, imunizada. “É um momento muito importante pra nosso família ver a Alice vacinada. Essa vacina é essencial para garantir a saúde de todos os brasileiros”, disse Oscarino.

Belém é capital da Região Norte que mais vacina

A capital paraense é a segunda capital brasileira que mais vacinou crianças, de 5 a 11 anos, contra a doença, chegando ao percentural de 36%. A cidade fica atrás somente de São Paulo, que está com 54,2% de meninos e meninas da mesma faixa etária vacinados.

Os dados foram divulgados no último sábado, 05, pelo jornal O Globo, com base nos dados das secretarias municipais de saúde considerando o total da população-alvo da campanha de vacinação no Brasil. Desde o dia 15 janeiro, início da vacinação, em Belém, mais de 51 mil crianças já foram imunizadas

A vacinação continua neste domiingo e para ser imunizado é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. No caso as crianças, o responsável legal deve apresentar CPF para registro. Caso o menor tenha CPF e identidade, os documentos também devem ser apresentados.

Veja onde se vacinar neste domingo:

• Pontos de vacinação em Outeiro (adultos e crianças):

Domingo, 6, das 9h às 17h

1. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

• Pontos de vacinação nos shopping centers (adultos e crianças):

Domingo, 6, das 12h às 19h

1. Boulevard, estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Bosque Grão-Pará, entrada de carros pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

3. Parque Shopping, hall de entrada, Avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde;

4. Pátio Belém, 3º piso, Travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcos Barbosa