Vacinação contra a Gripe e Sarampo inicia hoje (4) no Estado do Pará

Hoje (4) inicia a primeira Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe e Sarampo de 2022. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) anuncia a intensificação da imunização da população do Pará com as vacinas tríplices viral contra o sarampo e influenza contra a gripe.

O Estado do Pará atingiu em 2021 90,53% da parcela da população que deveria receber a dose de imunização. Já a tríplice viral, que combate o sarampo, foi aplicada em 60,36% do público-alvo da campanha.

O Estado do Pará tem como meta para este ano, aplicar as doses de vacinas em 2.660.833 pessoas. De acordo com o secretario de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, reforça o trabalho que a Sespa fará de suporte aos municípios para o Êxito em campanha no Pará : “Sabemos que a Covid-19 tirou um pouco do foco de atenção da população para outras doenças contagiosas que devem ser combatidas através de vacina. Nosso objetivo é aproveitar esta campanha do Ministério da Saúde e dar todo o apoio logístico aos nossos munícipios para vacinar toda a população que deve receber a imunização”, declarou.

A campanha de vacinação contra a Gripe e Sarampo que vai acontecer em todo o Território Nacional, será dividida em duas etapas. A primeira etapa da campanha se inicia hoje (4), e vai até o dia 2 de maio, e a segunda etapa irá de 3 de maio até 3 de junho.

Neste primeiro momento, o objetivo é vacinar a população acima de 60 anos e trabalhadores da área de saúde. Os idosos receberão apenas a vacina contra a gripe (influenza), enquanto os trabalhadores da área de saúde receberão as duas vacinas oferecidas na campanha.

A partir da segunda etapa, a campanha vai contemplar crianças acima de 6 meses até os 5 anos de idade, gestantes e puérperas, população indígena, professores, pessoas com deficiência, membros das forças armadas e de segurança, profissionais motoristas de transportes rodoviários como ônibus e caminhões, trabalhadores de portos e do sistema prisional, além da população privada de liberdade.

Importante

Sobre a vacinação contra a gripe, as pessoas que estiverem apresentando sintomas da doença devem guardar o fim de quadro gripal para receber a vacina.

A vacina tríplice viral, aplicada contra o sarampo, pode ser tomada simultaneamente com todas as outras vacinas presentes no calendário nacional de vacinação, inclusive contra a Covid-19 e contra gripe.

Foto: João Pedro Bressan