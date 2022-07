Vacinação contra Covid-19: Belém e Ananindeua começam a aplicar hoje a 4ª dose em pessoas a partir de 30 anos

As Prefeituras de Belém e Ananindeua começam, na segunda-feira (25), a aplicar a 4ª dose da vacina contra Covid-19 em pessoas com 30 anos ou mais. É necessário ter recebido a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Só em Belém são esperadas 250 mil pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos para a quarta dose, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A prefeitura da capital anunciou a ampliação do público alvo da quarta dose na quarta-feira (20), enquanto que Ananindeua informou a nova etapa no dia seguinte.

As 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses seguem sendo aplicadas nessas cidades também em pessoas de outras idades, de acordo com o calendário vacinal de cada morador – incluindo as crianças de 3 a 5 anos, que já podem receber a primeira dose, após autorização da Anvisa.

Documentos necessários:

RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Locais de vacinação:

Belém:

Unidades Básicas de Saúde (UBS): de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (as crianças de 3 a 5 anos ou mais são vacinas só nessas unidades)

três hospitais das Forças Armadas (Aeronáutica, Naval e do Exército) – de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

nos shopping centers Pátio Belém e Parque Shopping Belém – de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Ananindeua

Horário: 8h às 16h

UBS Águas Brancas

– UBS Águas Lindas

– UBS Celso Leão

– UBS Coqueiro

– UBS Distrito Industrial

– UBS Elo I e II

– UBS Guanabara

– UBS Helena Barra

– UBS Icuí

– UBS Julia Seffer

– UBS Levilândia

– UBS Nova Zelândia

– UBS Pedreirinha

– UBS Roraima-Amapá

– UBS 28 de Agosto

– UBS Una

Horário: 8h às 12h30

-UBS Ariri

– UBS Atalaia

– UBS Carlos Guimarães

– UBS Cidade Nova IV

– UBS Cristo Redentor

– Escola Agostinho Monteiro

– UBS Falcolândia

– UBS Guajará I

– UBS Jaderlândia

– UBS Jardim Amazônia

– UBS José Araújo

– UBS Nova Águas Lindas

– UBS Novo Cristo

– UBS Paar

– UBS Saré

Fonte: g1 Pará

Foto: Reprodução / Agência Belém