Vacinação contra Covid-19 em Belém segue com atendimento domiciliar

“Fiz uma operação de catarata recentemente e, por isso, não tinha como ir ao posto de vacinação para tomar a vacina. Uma vizinha me ajudou a fazer o cadastro no site da Secretaria de Saúde e hoje, sem demora, recebi em casa a equipe para ser imunizada. Atendimento rápido e muito bom”. O depoimento é da aposentada Luiza Alves de Souza, 79 anos, uma das pessoas atendidas nesta quarta-feira, 8, pela campanha de vacinação domiciliar contra a Covid-19 da Prefeitura de Belém.

Para a idosa, a importância da vacina ficou ainda maior depois que ela contraiu a doença, logo no início da pandemia. “Ser vacinada hoje me traz um sentimento bom, de proteção. Fiquei muito mal quando tive Covid. Agora vou estar mais cuidada”, disse.

Seguindo o calendário de vacinação da semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) colocou as equipes nas ruas para atender, em casa, quem não pode sair para receber as doses nos pontos de atendimento espalhados pela capital. É o caso da estudante Andria da Silva, 18 anos, cuja gravidez de risco limita sua capacidade de locomoção. “Fiz o cadastro no site da Sesma e não demorei para ser atendida. Foi bem rápido o retorno da equipe”, atestou. “Eu me cadastrei para me prevenir, porque estou com essa gestação que exige muitos cuidados”, continuou.

O atendimento célere, desde o cadastro até a chegada da equipe de saúde ao domicílio, também foi destacado pelo estudante Jailson Costa, 17 anos. Com o pai, José Carlos Costa, impossibilitado de ir ao ponto de vacinação, por causa do mal de parkinson, a saída foi procurar o serviço junto ao município. “E deu certo. Hoje os profissionais vieram para aplicar a vacina nele, e ficamos felizes em saber que está protegido”, disse.

Maria de Nazaré Cruz, mãe do também estudante Robson Cruz, 22 anos, também foi atendida em casa pelas equipes da Sesma. Ele mesmo fez o cadastro dela. “Achei bem funcional esse serviço quando soube que ele estava disponível. Não tínhamos como levar a mamãe para tomar a vacina, e é de suma importância para a saúde dela se imunizar. Ficamos muito satisfeitos com a rapidez e o cuidado com que fomos tratados”, afirmou.

Serviço – Para receber o atendimento domiciliar, basta fazer o cadastro on-line, no site Belém Vacinada, e atender os critérios. O principal deles é a impossibilidade de ir até um ponto de vacinação, seja por motivos de doença – quando o paciente está acamado –, seja pela condição de deficiente físico, explica o coordenador de Imunização da Sesma, Miguel Silva Júnior. Todos os casos estão listados no site, no qual o cidadão preencher a solicitação.

“Em seguida nossa equipe entra em contato com o paciente ou familiar, para fazer a confirmação dos dados. Depois disso entramos em contato com a câmara fria, para pegar material e imunizantes, e nos dirigimos até a casa do paciente, onde fazemos uma nova triagem, para verificar se ele se encaixa nos critérios exigidos”, explicou a enfermeira Valéria Oliveira, uma das responsáveis pela vacinação domiciliar.

De acordo com a Sesma, mais de seis mil pessoas já receberam a vacina em casa desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Belém.

Com informações de Milla Guerreiro.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém