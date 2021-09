Vacinação contra Covid-19 na região metropolitana de Belém: veja quem pode ser imunizado até 18 de setembro

A vacinação contra a Covid-19 segue esta semana nas cidades da região metropolitana de Belém esta semana. Marituba tem imunização itinerante, além de pontos fixos, até sábado (18), enquanto que Belém aplica segunda dose até sexta-feira (17) e Ananindeua aplica primeira dose.

Em todas as cidades, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. No caso dos adolescentes até 18 anos, é necessário estar acompanhado de responsável. Na segunda dose, basta o RG e o cartão de vacinação.

Belém

Belém vacina com 2ª dose da Pfizer para nascidos de 1980 até 1983

Belém aplica exclusivamente segunda dose. O atendimento é das 9h às 17h em 25 pontos de vacinação (veja os locais mais abaixo).

Nesta quinta-feira (16), os nascidos em 1984 a 1985, que tenham recebido a primeira dose da Pfizer até o dia 10 de agosto, recebem a segunda dose. As pessoas nascidas nos anos de 1979 a 1985 que foram vacinadas com a vacina Astrazeneca até o dia 10 de agosto, também deverão comparecer a um dos pontos de vacinação para o reforço vacinal.

A segunda dose dos nascidos em 1986 e 1987, que foram vacinadas com a vacina Pfizer até o dia 10 de julho, será na sexta-feira, assim como a segunda dose de quem nasceu de 1962 a 1969 e que recebeu primeira dose até o dia 10.

Marituba

Já Marituba tem imunização de adolescentes a partir de 12 anos em pontos fixos e itinerantes. Quem já alcançou a data da segunda dose também pode procurar os pontos de vacinação (confira os locais e horários ao final).

Ananindeua

Ananindeua vacina contra a Covid-19 pessoas com 30 a 33 anos

Ananindeua faz repescagem da 1ª dose para quem possui de 34 a 36 anos completos. São oito postos de atendimento no município, com atendimento das 8h às 13h.

O que fazer se perdeu a data ou precisa antecipar a vacina

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) recebe pedidos de quem perdeu ou precisa antecipar a vacina contra Covid-19.

A solicitação pode ser feita por e-mail, pelo endereço vacinabelem@sesma.pmb.pa.gov.br, e é analisada pela equipe da secretaria que reúne as sobras de doses nos postos de vacinação e volta a disponibilizar para quem fez o pedido.

Documentos necessários

Pessoas com comorbidades precisam apresentar, além de RG, CPF, comprovante de residência, é preciso levar cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade ou deficiência permanente e que será retido no ponto de vacinação.

A comprovação da deficiência também pode ser feita pela apresentação de cópia de um dos seguintes documentos: laudo médico; cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência; carteira APPD; comprovante do BPC; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência e também serão retidos no ponto de vacinação.

Já as gestantes, puérperas e lactantes que receberão a primeira dose, além dos documentos listados, devem levar uma cópia de exame, laudo, atestado ou receita médica que comprove a gestação ou puerpério.

Critérios para a inclusão de Pessoas com Deficiência:

A Sesma entende que as pessoas com deficiências permanentes não aparentes não podem ser distinguidas desse grupo prioritário e, desde que apresentem algum comprovante de condição como os descritos acima, estarão incluídas no grupo prioritário. Devem ser vacinadas pessoas que apresentem limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. Devem ser vacinadas pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (que utiliza aparelho auditivo). Devem ser vacinadas pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (mesmo com o uso de lentes corretivas). Devem ser vacinadas pessoas com alguma deficiência intelectual permanente (que limite as suas atividades habituais, como ir à escola, brincar, etc.).

Locais de vacinação em Belém:

Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto; Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica; Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural; Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia; Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa; Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148; IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco; Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá; Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998; Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba; Parque Shopping – Entrada da Alameda de Serviços; Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358; Uepa CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, n° 156; Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Locais de vacinação em Ananindeua

Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2 UBS Paar Assembleia de Deus – Maguari Igreja Catedral da Fé – Distrito Industrial UBS Jaderlândia Paróquia Cristo Rei – Guanabara Igreja Universal – Aurá. Igreja Universal – Águas Lindas

Locais de vacinação itinerante em Marituba

Quarta-feira (15) – Quadra coberta – residencial Viver Marituba – Horário : 18h às 22h

Sexta-feira (17) – Conjunto Jardim dos Eucaliptos – Horário: 18h às 22h

Sábado (18) – Praça do Conjunto Beija-flor – Horário: 17h às 21h

Locais de vacinação fixos em Marituba

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União) – Horário: 09h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville) – Horário: 09h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz) – Horário: 09h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba) – Horário: 09h às 16h.

USF Betânia (Pass. Cametá S/N. Bairro Pedreirinha) – Horário: 09h às 16h.

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce) – Horário: 09h às 16h.

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville) – Horário: 09h às 16h.

USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João) – Horário: 09h às 16h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor) – Horário: 09h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista) – Horário: 09h às 16h.

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel) – Horário: 09h às 16h.

USF São Francisco (Rua Da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco) – Horário: 09h às 16h.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides) – Horário: 09h às 16h.

USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara) – Horário: 09h às 16h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12) – Horário: 18h (noite) às 06h (manhã)

Sábado (18) – USF Uribora(Rua Do Uriboca S/N. Bairro Uriboca) – Horário: 08h às 14h.

USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco) – Horário: 08h às 14h.

USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia) – Horário: 08h às 14h.

USF Bela Vista (Rua São José S/N. Bairro Bela Vista) – Horário: 08 às 14h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12) – Horário: 18h (noite) às 06h (manhã)

Critérios para comorbidades:

Arritmias cardíacas (com importância clínica e/ou cardiopatia associada: fibrilação e flutter atriais; e outras). Câncer. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Cardiopatias congênitas (Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica; crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico). Cirrose hepática. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar (Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária) Diabetes mellitus. Doença cerebrovascular (Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular). Doença renal crônica (Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60ml/min/1,73 m2 e/ou síndrome nefrótica). Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas (Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos). Hemoglobinopatias graves (Doença falciforme e talassemia maior). Hipertensão arterial estágio 3 (PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade). Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade (PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade). Hipertensão Arterial Resistente (HAR). Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. Imunossuprimidos (indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias). Insuficiência cardíaca. Miocardiopatias e pericardiopatias (miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática). Obesidade mórbida (Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40). Pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados (portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência). Síndromes coronarianas (síndromes coronarianas crônicas: angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós infarto agudo do miocárdio). Valvopatias (lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico, estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Ascom / PMP