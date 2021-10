Vacinação contra Covid-19: Pará recebe mais 300 mil doses de Coronavac do Instituto Butantã

Esse é o 3º lote enviado pelo instituto, totalizando750 mil doses das um milhão de vacinas compradas no último dia 22 de setembro. Somando às remessas enviadas pelo Ministério da Saúde, essa é a 100ª remessa recebida pelo Pará.

O Pará recebeu na tarde desta sexta-feira (15) a 100ª remessa de vacinas contra a Covid-19. Esse é o 3º lote de Coronavac, enviado pelo Instituto Butantã. O governo paraense já recebeu 750 mil doses, da compra de um milhão de vacinas feitas diretamente com o instituto no último dia 22 de setembro.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) recomenda que essas doses de CoronaVac sejam utilizadas pelos municípios em repescagens para imunização de adultos acima de 18 anos que ainda não foram vacinados contra o coronavírus.

De acordo com a última atualização, desta sexta-feira (15) nos dados do ‘Vacinômetro‘ da Sespa, o Pará já recebeu, ao todo, 11.179.475 doses de imunizantes do Ministério de Saúde e outras 750 mil doses enviadas pelo Instituto Butantan.

Sobre o andamento da vacinação no estado, o Vacinômetro indica que até esta sexta foram aplicadas 8.369.942 doses de vacina na população paraense. Desse total, 4.995.062 foram de 1ª dose, 3.374.880 da segunda dose ou dose única.

Fonte: G1 PA