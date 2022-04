Vacinação contra Covid-19: Santarém aplicou 86% da primeira dose, mas total de segunda dose está abaixo de 55%

Em todo o estado do Pará, quase sete milhões de paraenses já se imunizaram com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Santarém, a maior cidade da região, com uma população vacinável estimada em 333.977, 82,6% já receberam a primeira dose. Um total de 275.867 pessoas. Com a segunda dose 220.389 completaram o esquema vacinal ( 54,5%) e 73.446 ( 33,3%) dos que tomaram a segunda dose foram imunizados pela terceira vez. Com a dose única apenas 563 pessoas. O município já aplicou 570.265 doses, um percentual de 66,16%.

De acordo com dados do Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), até quarta-feira (27), o total de pessoas imunizadas contra a doença era de 6.855.472, um percentual de 91,79% do público alvo vacinável. Com a segunda dose, esse percentual é um pouco menor: 86,81%, ou seja, 6.482,924 pessoas completaram o ciclo de imunização com ao menos duas doses. O Pará já aplicou um total de 14.732.244 doses, das 15.250,765 que recebeu do Ministério da Saúde.

Na região do Baixo Amazonas, conforme levantamento feito pelo Portal OESTADONET, já foram aplicadas 1.313.338 doses, um percentual de 62,15%. Do total de 817.793 da população estimada, 626.621 já receberam a primeira dose, enquanto que 498.863 completaram o ciclo vacinal com duas doses. Apenas 178.442 receberam a terceira dose e somente 9.412 tomaram a dose única.

Apesar do avanço da vacinação na região, a cobertura da imunização da população na região segue desigual em termos percentuais. Dos 14 municípios do Baixo Amazonas, três ainda não alcançaram 50% do seu público vacinável. Dez cidades ainda não atingiram 80%.

Mas a cidade com o maior percentual de doses aplicadas é Mojuí dos Campos com 94,17%. Com uma população estimada em 13.514 habitantes, 15.002 já tomaram a primeira dose e 11.992 completara o ciclo vacinal com a segunda dose. Com a terceira dose, 4.857 pessoas e 734 com a dose única.

Curá é a segunda cidade com maior índice de cobertura vacinal no Baixo Amazonas: 73,30%. Do total estimado de 14.531 pessoas, 11.777 já receberam a primeira dose e 10.283 tomou a segunda, enquanto que 4.101 recebeu a terceira dose. Apenas 368 tomou a dose única no município.

Prainha é outro município bem ranqueado no vacinômetro regional: 73,12%. Por lá, de 29.969 da população estimada, 26.205 tomaram a primeira dose e 20.532 tomaram a segunda dose. 8.137 pessoas receberam a terceira dose e 1.382 receberam a dose única.

O município de Juruti vem a seguir com 70,94% de doses aplicadas. A população jurutiense estimada é de 49.226 e desse total, 41.582 receberam a primeira dose. 34.826 imunizada com a segunda dose e 11.453 com a terceira dose, enquanto que somente 96 pessoas tomaram a dose única.

Monte Alegre está com um percentual de 69,94% de doses aplicadas. A população estimada lá é de 56.725 e 48.632 moradores tomaram a primeira dose, enquanto que 38.486 completaram o esquema vacinal com a segunda dose e 13.766 com a terceira dose e 1.185 com a dose única.

Faro vem depois com um percentual de 69,77%. Com uma população estimada em 9.199, desse total 6.528 tomou a primeira dose, 5.793 a segunda e 3.564 a terceira dose. Com dose única 625 pessoas.

A cidade de Belterra com sua população estimada em 19.336 já aplicou 67,30% de doses contra a Covid. Desse total, 15.356 receberam a primeira dose, enquanto que 12.746 a segunda dose e 4.992 com a terceira dose e apenas 268 pessoas tomaram a dose única.

Terra Santa atingiu 60,78% de doses aplicadas, sendo 13.217 pessoas com a primeira dose, 10.841 com a segunda e 3.972 com a terceira dose. E 354 tomaram a dose única.

O município de Almeirim cuja população estimada é de 34.384 pessoas, já aplicou 59,68% das doses recebidas. Foram 23.764 pessoas que tomaram a primeira dose, 19.520 que já completaram o ciclo vacinal com a segunda dose, 7.754 com a terceira dose e 1.002 com a dose única.

Óbidos atingiu o percentual de 59,46% de doses aplicadas. 43.277 pessoas tomaram a primeira dose, 35.677 a segunda dose, 16.891 a terceira dose e 993 a dose única.

Oriximiná alcançou 47,21% das doses aplicadas. 55.764 pessoas tomaram a primeira dose, 43.403 tomaram a segunda e 19.626 a terceira dose. Somente 708 tomaram a dose única.

Alenquer vem a seguir com 46,61% e vacinou 39.266 de seus habitantes com a primeira dose, 26.364 com a segunda dose e 3.446 com a terceira dose. 621 pessoas tomaram a dose única.

O município de Placas tem o menor percentual entre as cidades do Baixo Amazonas com 35,14% das doses aplicadas. 10.961 pessoas já tomaram a primeira dose e 8.451 a segunda dose. Com a terceira dose 2.437. 513 tomaram a dose única.

Fonte: O Estado Net