Vacinação contra covid-19 segue tranquila nas unidades de saúde do município

“Acho muito importante trazer para se imunizar. Ainda mais agora com a volta às aulas”, disse a dona de casa Elma da Silva Lobato, 48 anos, que aproveitou a movimentação tranquila, nesta sexta-feira, 5 de agosto, na unidade Estratégia Saúde de Família (ESF), no bairro do Barreiro, para levar o filho Nícolas da Silva Lobato, 12 anos, para garantir a terceira dose da vacina contra covid-19.

O técnico de enfermagem Adeilson de Oliveira Silva explicou que é necessário imunizar as crianças para controlar a covid-19.

Convite – “A gente procura atender da melhor forma possível a população, para ajudar a combater a covid. Então, faço o convite para os pais para que eles possam trazer as crianças, de 3 a 5 anos ou aqueles de até 12 anos, para vacinar, porque é muito importante. É importante tanto para os pais quanto para as crianças, para que elas tenham uma vida saudável”, enfatizou Adeilson.

Meta – De acordo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a meta é vacinar 33.280 crianças. A imunização das crianças de 03 a 05 anos, com a vacina da Coronavac, continua nas unidades de saúde do município. A Sesma lembra que, para essa faixa etária, a vacina está disponível apenas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Brasil/Foto: Márcio Ferreira