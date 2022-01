Vacinação de crianças começa no Pará a partir da zona metropolitana de Belém

Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará na Zona Metropolitana de Belém, começam a vacinação de crianças neste sábado, 15. Em Belém, a campanha inicia simbolicamente hoje, mas, efetivamente, apenas na segunda-feira, 17, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde – Sesma. A campanha contra a covid-19 em Ananindeua se inicia às 8h e segue até 12h30. Já em Benevides, a vacinação está prevista para começar a partir das 9h e se estenderá até 15h. Santa Bárbara também terá horário determinado.

Segundo a Prefeitura de Ananindeua, a vacinação será por faixa etária, priorizando crianças com deficiência permanente ou comorbidades. O município recebeu 3.280 doses de vacinas a serem aplicadas, inicialmente, em crianças 11 anos completos, que tenham deficiência permanente ou comorbidades, além das crianças na mesma faixa etária de 11 anos indígenas ou quilombolas.

Ainda em Ananindeua, a prefeitura disponibilizou 11 pontos de vacinação, que já estão recebendo a clientela desde 08h até às 12h30. A vacinação será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no público infantil, com o intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda dose.

Para vacinar a criança, pais e responsáveis devem comparecerr munidos da Certidão de Nascimento, Cartão SUS ou CPF da criança, Laudo médico comprovando a comorbidade e RG do responsável. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.

Imagem: Divulgação