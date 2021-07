Vacinação de população ribeirinha tem sido prioridade em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem dado prioridade e não mede esforços para vacinar todos os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI) para os quais recebeu imunizantes. Dos grupos de idosos e indígenas, 100% já receberam a primeira dose e mais de 70% de cada grupo já receberam a segunda dose. A vacinação da população ribeirinha das regiões de rios, planalto e várzea também tem prioridade. A estratégia e os esforços de nossos profissionais da saúde para imunizar esse grupo ganhou inclusive destaque nacional na imprensa brasileira. Para essas regiões, já foram enviadas mais de 34 mil doses de vacinas.

“Não temos medido esforços para vacinar nossa população. A população ribeirinha tem recebido vacina nas Unidades Básicas de Saúde, apesar da dificuldade de logística e de armazenamento que o imunizante exige. Algumas estratégias, como o drive fluvial na região de várzea, ganharam destaque na imprensa nacional e no Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde”, explica Vânia Portela, secretária municipal de Saúde.

Apesar de ser característico de nossa região, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) não identificou o grupo prioritário ribeirinho em Santarém nas notas de fornecimento de vacinas enviadas, o que não impediu a vacinação desta população tradicional.

A alimentação do sistema do Ministério da Saúde é feita pelo direcionamento que vem conta na nota para qual grupo prioritário é destinado a vacina, razão pela qual a população ribeirinha informada no vacinômetro é zero.

Dessa forma, se vem para quilombola é colocado no sistema como quilombola, por exemplo. Até o momento com a especificação destinada para população ribeirinha, o município de Santarém não recebeu vacinas. Por este fato, o grupo é colocado no sistema sem essa especificação, embora a vacinação tenha ocorrido conforme já mencionado acima.

O município já incluiu no sistema do Ministério da Saúde até a tarde desta quarta-feira, 14, cerca de 129.086 doses aplicadas. Sendo 93.807 de primeira dose e 35.279 de segunda dose.

Fonte: O Estado Net

Créditos: Agência Santarém de Notícias