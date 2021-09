Vacinação é desafio para municípios

O Vacinômetro, sistema organizado pelo Governo do Estado com informações sobre a vacinação no Pará, revela existir diferença expressiva entre a quantidade de doses enviadas aos municípios e o número de doses aplicadas por prefeituras na população. Ou seja, em http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/ é possível se verificar o ranking dos 20 municípios com maiores desempenho na vacinação e os 20 com menores desempenhos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o “cálculo se refere às doses enviadas, divididas pelas doses aplicadas, primeira e segunda doses”. Essas informações são lançadas no sistema do Ministério da Saúde pelos próprios municípios.

Os municípios com maiores desempenhos até a noite de terça-feira (31) são de Tracuateua,com 20.240 doses recebidas e 19.125 aplicadas (94,49%); Mojuí dos Campos, com 14.857 doses recebidas e 13.947 aplicadas (93,87%) e Parauapebas, com 153.396 doses recebidas e 143.031 doses aplicadas (93,24%). Belém figura na sétima posição, com 1.441.596 doses recebidas e 1.244.056 doses aplicadas (86,30%).

Outros municípios com maiores desempenhos: Curralinho, São Miguel do Guamá, Marapanim,Belterra, Bragança, Aurora do Pará, Brasil Novo, Curuá, Gurupá, Nova Timboteua, Trairão, São Domingos do Capim, Bagre, Faro, Portel e Santa Maria do Pará.

Já os municípios com menores desempenhos são: Santana do Araguaia, com 35.858 doses recebidas e 11.575 doses aplicadas (32,28%); Novo Repartimento, com 42.679 doses recebidas e 13.848 doses aplicadas (32,45%) e Baião, com 54.382 doses recebidas e 19.248 doses aplicadas (35,39%).

Estão também entre os menores desempenhos: Limoeiro do Ajuru, Itaituba, Ulianópolis, Peixe-Boi, Moju, Tucuruí, Bonito, Santa Cruz do Arari, Nova Esperança do Piriá, Salvaterra, Cametá, Ipixuna, Eldorado dos Carajás,Jacareacanga, São João do Araguaia, São Félix do Xingu e Chaves.

A Sespa informa que a responsabilidade da execução da vacinação é dos municípios. “A Sespa monitora o andamento das campanhas por meio do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. A Sespa ressalta que notifica os municípios, quando necessário, para o correto cadastramento das aplicações, bem como a continuidade da imunização, conforme as orientações do MS”, acrescentou.

A reportagem integrada de O Liberal tentou contatar com as prefeituras de Novo Repartimento e Baião nesta terça-feira (31), mas não conseguiu. Já a Prefeitura de Santana do Araguaia, ao ser contatada pela reportagem, ficou de encaminhar posição à Redação nesta quarta-feira (1º).

Fonte: O Liberal