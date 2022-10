Vacinação é suspensa no fim de semana e retomada na próxima segunda, 3

A vacinação contra covid-19, gripe, sarampo e poliomielite e a multivacinação estão suspensas neste fim de semana, mas seguem normalmente em Belém a partir de segunda-feira, 3 de outubro. Ao longo de toda a semana até a próxima esta sexta-feira, 7, a população pode procurar pelo serviço de saúde pública.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os três hospitais militares (Naval, da Aeronáutica e do Exército) e a Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Fibra e Unifamaz oferecem os imunizantes em horários diferenciados e de acordo com os públicos elegíveis para cada vacina.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informa que o município dispõe das vacinas Coronavac, Janssen, Pfizer (adulto e pediátrica) e Astrazeneca.Neste período do Círio de Nazaré, até o dia 21 de outubro (exceto nos fins de semana e feriados), a Sesma reforça a vacinação nos pontos de maior

fluxo de pessoas na entrada da cidade (terminais Hidroviário e Rodoviário) e na Estação das Docas.

Quem pode se vacinar:

Para covid-19 – A vacina é destinada para todos aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose. Para as crianças, a vacina está disponível a partir dos 3 anos de idade.

Já a dose de reforço (terceira ou a quarta dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e estão disponíveis para todas as pessoas, a partir de 18 anos.

A quarta dose também é ofertada para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão.

Além dos imunocomprometidos, também podem receber as doses de reforço os trabalhadores de saúde, as gestantes e puérperas e trabalhadores da educação do ensino básico e superior (professores, especialistas e funcionários das unidades de ensino).

Trabalhadores das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento (policiais federais, civis, militares e rodoviários, bombeiros militares e civis e guardas municipais, com 18 anos ou mais) que receberam as três doses há quatro meses ou mais, também estão aptos a receber a quarta dose.

Influenza – Desde o dia 26 de junho, a vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas, a partir dos seis meses de vida. A Sesma ampliou o público para avançar, ainda mais, na cobertura vacinal. Quem faz parte do público-alvo da campanha e ainda não se imunizou também deve se vacinar.

Os grupos são crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde e da educação (das redes pública e privada), gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência, além de indígenas e idosos.

Também são grupos prioritários para vacinação contra Influenza os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e ainda adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Sarampo – Contra o sarampo devem ser vacinadas todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e trabalhadores de saúde.

Poliomielite – Contra a poliomielite devem ser vacinadas crianças menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias), nas seguintes condições:

– Crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário; e

– Crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas, indiscriminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação – Os alvos são as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Documentos – Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas, precisam apresentar laudo ou receita médica, que comprove a condição.

Já os trabalhadores da saúde e demais trabalhadores que estão aptos a se vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Veja onde se vacinar:

• Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS): de segunda-feira a sexta-feira, o atendimento é das 8h às 17h (todas as vacinas disponíveis);

• Hospital do Exército: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid, Inflenza e Sarampo);

• Hospital de Aeronáutica: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Inflenza e Sarampo);

• Hospital Naval: terça-feira e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Inflenza e Sarampo); e

• Nas universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Inflenza e Sarampo).

•Reforço Círio:

Período: 26 a 30 de setembro; 03 a 07 de outubro; 11, 13 e 14 de outubro e de 17 a 21 de outubro.

Horário: 8h às 17h

Locais: Terminais Hidroviário, Rodoviário e Estação das Docas.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Daniele Gomes