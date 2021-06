Vacinação em Belém é ampliada para os nascidos nos anos de 1980 e 1981 neste sábado

A redução da faixa etária ocorreu depois da chegada de mais de 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 no Pará. Pessoas de 40 e 41 anos poderão ser imunizadas.

A prefeitura de Belém anunciou que vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 neste final de semana. Somente no sábado (26) serão vacinadas, exclusivamente, pessoas nascidas nos anos de 1980 e 1981, sem comorbidades. O atendimento será realizado das 9h às 17h, em 26 pontos de vacinação espalhados pela capital.

Para receber o imunizante, as pessoas devem apresentar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém.

Prefeito de Belém anuncia ampliação da vacinação em Belém — Foto: Reprodução/ Twitter

A redução da faixa etária de vacinação ocorreu depois da chegada de mais de 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 no Pará. Na última quinta-feira (24), o Governo do Estado recebeu 139 mil doses de imunizante. Nesta sexta, o governo espera a chegada de mais 76.050 doses da vacina.

om a chegada dos imunizantes, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou que toda a população do estado acima de 18 anos será vacinada contra a Covid-19 até o mês de agosto. O anúncio desta sexta antecipa uma previsão feita pelo próprio governador, há cerca de duas semanas. No dia 8 de junho, Helder disse que a meta era vacinar toda a população adulta do Pará até setembro. No entanto, com a chegada de novas vacinas, esse prazo foi reduzido.

Veja os pontos de vacinação: