Vacinação em Belém funciona em horários especiais nos dias de jogos da Seleção Brasileira

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informa que nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Fifa 2022, a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde segue o expediente estipulado na Portaria n° 3011/2022-Semad/PMB, publicada no Diário Oficial do Município n°. 14.599, em 17 de novembro de 2022, que determina:

1 – Nos dias em que os jogos se realizarem às 16h, o expediente será encerrado às 14h;

2 – Nos dias em que os jogos se realizarem às 13h, o expediente será encerrado às 11h;

3 – Nos dias em que os jogos se realizarem às 12h, o expediente será encerrado às 11h.

A Sesma reforça que nos hospitais das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), onde funcionam pontos de vacinação, nos dias de jogos da seleção brasileira, a vacinação só acontece no período da manhã, das 8h às 12h.

Já nos pontos que funcionam na Universidade da Amazônia (Unama), na Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra), no Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), Universidade do Estado do Pará (Uepa), não ocorre vacinação em dias de jogos da seleção.

Serviços essenciais funcionam normalmente em dias de jogos da seleção

Nos dias de jogos da seleção, a Sesma mantém os serviços considerados essenciais no atendimento à população. Neste caso, funcionam normalmente as Unidades de Saúde que possuam urgência e emergência, Central de Leitos, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Geral de Mosqueiro, Central de Ambulância 192 (Samu) e os Hospitais do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira.

Os jogos da Seleção durante a 1ª fase serão nas seguintes datas:

>> 24/11, às 16h: Brasil x Sérvia

>> 28/11, às 13h: Brasil x Suíça

>> 02/12, às 16h: Brasil x Camarões.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes