Vacinação no município tem aplicação de segunda dose da Pfizer nesta sexta, 17

Nesta sexta-feira, 17, a vacinação de segunda dose avança em Belém com as pessoas nascidas nos anos de 1986 e 1987 e de 1962 a 1969, que foram vacinadas com a vacina da Pfizer até o dia 10 de julho. Outro grupo que vai receber a segunda dose do imunizante contra a covid-19, também nesta sexta-feira, são os jornalistas, que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer no dia 5 de julho, como categoria prioritária.

A imunização dos jornalistas, conforme marcado no cartão de vacinação, vai ocorrer somente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), localizado na avenida Almirante Barroso.

Mais um dia de imunização em Belém – Nesta quinta-feira, 16, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realizou a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 nas pessoas nascidas nos anos de 1984 e 1985, e que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 10 de agosto. As pessoas nascidas de 1979 a 1985, que foram vacinadas com a Astrazeneca até o dia 10 de agosto, também receberam a segunda dose do imunizante.

O dia de vacinação começou às 9h e seguiu até às 17h em 24 postos de vacinação espalhados pela cidade, como é o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), localizado no bairro do Marco, que teve movimentação tranquila durante todo o dia.

O IFPA foi o posto de vacinação escolhido pelo administrador de empresas, Roberto Carvalho, para tomar a segunda dose do imunizante da Pfizer. “A sensação que temos é de alívio por ter essa oportunidade de nos vacinar, por meio de um sistema de saúde que nos proporciona isso. A vacinação é um pacto coletivo, então todo mundo tem que fazer sua parte para tentar vencer esse vírus, que já nos tirou muitas vidas”, conta.

De acordo com os dados do site Belém Vacinada, 1.500.085 doses das vacinas anticovid já foram aplicadas no município, até esta quinta-feira, 16 de setembro. São 978.483 pessoas vacinadas com a 1ª dose e 521.602 imunizadas com a 2ª dose.

Fonte Agencia Belém