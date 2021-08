“Vacinaço” contra gripe chega a Icoaraci e garante imunização e diversão

Que tal garantir a imunização contra a gripe e de quebra se divertir ao som do carimbó? O domingo, 01, foi assim para as mais de mil pessoas que foram ao Centro Cultural, ao lado da praça Pio XII (antiga estação de trem), em Icoaraci, para garantir a vacina contra a gripe (Influenza H1N1), durante o “Vacinaço” promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Uma unidade móvel de vacinação foi montada ao lado do Centro para vacinar crianças, a partir dos seis meses de vida, contra a gripe. A advogada Caroline Alves, de 32 anos, e o esposo, o servidor federal Jonathan Alves, de 33 anos, levaram os pequenos Noah, de cinco anos, e Giovana, de dois anos, para colocarem a vacina em dia. “É muito importante a imunização das crianças contra essa doença que já matou milhares de pessoas pelo mundo”, disse a advogada.

De acordo com Jonathan, as ações como essa aos finais de semana podem ser também um programa de família. “Quando é preparada uma ação durante o final de semana, conseguimos nos programar e fazer uma reunião em família, juntando a saúde e o lazer”, comentou.

Cultura – Além de se vacinar, a população participou da programa cultural, que contou com a apresentação do Balé Folclórico da Amazônia e do grupo de contação de história “Girândolas”.

A professora Lindalva Batista, moradora de Icoaraci, não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade para garantir a sua vacinação e de toda a sua família. ” Essa vacina é fundamental para a nossa prevenção contra a gripe. Então, essa é uma grande oportunidade. Ainda mais neste domingo alegre, com entretenimento, onde estamos nos vacinando e nos divertirndo”, disse.

Tânia Queiroz, 55 anos, recebeu a dose anual da vacina contra a gripe. A funcionária pública e moradora de Icoaraci revelou que ficou surpresa com o ponto de vacinação. “Eu achei a iniciativa maravilhosa e estava há algum tempo tentando ir ao posto, mas nunca consegui. Para a minha surpresa, quando cheguei aqui para me divertir, eu vi o posto e vacinei”.

Anderson Herculano, chefe da Divisão Epidemiológica da Sesma. destaca que cerca cinco mil pessoas já foram vacinadas até o momento, durante os Vacinaço.”Estamos tendo uma adesão excelente da população durante os Vacinaço. As pessoas estão aproveitando para garantir a sua imunização contra a gripe, que também é muito importante. E a nossa pretensão é continuar percorrendo as praças e espaços públicos da cidade, facilitando o acesso da população à vacina e garantindo a cobertura contra a influenza”, ressalta.



O Vacinaço tem ajudado Belém a bater a meta que é aplicar tidas as 531.100 mil doses da vacina H1N1 recebidas. Desse total, até o momento 387.700 mil doses foram entregues as unidades de saúde, bem como, nas ações extramuros agendadas. Até o momento foram aplicadas um total de 258.265 mil doses na capital.

A universitária Rita Vitória Carvalho, de 20 anos, faz parte da estatística dos vacinados contra a gripe. Ela aproveitou o domingo para se proteger e lembrar o quanto a vacina é fundamental para combater doenças. “Atualmente, as pessoas começaram a desvalorizar as vacinas por vários tipos de ideologias e fakenews. Mas este tipo de campanha, como esta da prefeitura, ajuda a reeducar a população”, concluiu.

Serviço

Esse foi o quarto Vacinaço que acontece em Belém. A ação de reforço da campanha da gripe já passou pela Praça da República, Batista Campos, Praça Dom Alberto Ramos na Marambaia e neste domingo chegou ao Centro Cultural de Icoaraci. Durante as ações, são vacinada, em média, mil pessoas.

Quem perdeu o “Vacinaço” pode buscar a imunização contra influenza (H1N1) de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h, nas 57 salas de imunização da rede municipal da capital. É necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência de Belém. O cartão SUS é opcional.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belem/Foto: Márcio Ferreira