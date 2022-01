Vacinada com 3 doses, cantora Alcione testa positivo para Covid-19

A cantora Alcione, de 74 anos, anunciou nesta terça-feira (11), no Instagram, que foi diagnosticada com Covid-19. Agora, ela faz parte da longa lista de artistas que foram infectados com o vírus nas últimas semanas.

Vacinada com as três doses disponíveis, Alcione está assintomática, mas precisou cancelar a agenda de shows. Ela segue em isolamento em casa.

– Ao realizar exames, Alcione testou positivo para Covid 19. Felizmente, a cantora está assintomática, mas, claro, não poderá realizar os próximos shows: 13/01 Bar Alcione | Rio de Janeiro/RJ – 15/01 Samba na Praia | Tibau/RN. As reservas confirmadas para o dia 13/01, na Barra, estão validadas para o show de 20/01. O show no Rio Grande do Norte será remarcado para o mais breve possível. Agradecemos, desde já, o carinho de todos! Grata pela compreensão – diz o comunicado.

Também nesta terça, a cantora Marisa Monte veio a público revelar que testou positivo para a doença. Marisa está sem sintomas, mas também adiou a agenda e se mantém em isolamento. Nas redes, ela destacou a importância da vacinação.

– Desde já agradeço pela compreensão e, por favor, se cuidem, cuidem dos outros e vacinem-se. Vai passar – afirmou.

Fonte: Pleno News