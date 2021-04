Vacinado contra a Covid, Stênio Garcia testa positivo

Stênio Garcia, de 88 anos, recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. Porém, segundo sua esposa, o ator testou positivo para a doença. A atriz Marilene Saade postou no sábado (10), vídeos do marido refazendo os testes, mas defendeu o imunizante como a solução para acabar com a pandemia.

– Hoje nesses tempos de Covid-19, que é um vírus traiçoeiro e com alto grau de letalidade, (…) as vacinas são sim a solução, mas precisa de 80% da população mundial estar vacinada e o que podemos fazer agora é nos proteger com uso de máscara adequado, higiene das mãos e se distanciar de um a dois metros das pessoas”, escreveu ela.

A atriz contou que recebeu o resultado dos exames dela e do marido na sexta-feira (9).

– Quando recebemos o resultado dos exames e lá dizia que ele estava positivo para a doença e sem a presença de anticorpos após duas doses da vacina, realmente ficamos muito nervosos e com muito medo – afirmou Marilene, que testou negativo.

– Hoje refizemos todos os exames PCR, IGG, IGM e Stênio fez também o exame de anticorpos neutralizantes para saber qual é o grau de imunidade que ficou após a vacina”, afirmou e continuou a defender a vacina.

– Pessoas idosas por algum motivo não conseguem produzir esses anticorpos, não por problema da vacina e sim porque o próprio corpo está sem a capacidade de produzir (…) tem que tomar uma dose de reforço aliado a um bom tratamento para a imunidade – opinou.

Fonte: Pleno News

Por: Monique Mello