Vacinas contra a covid e de rotina seguem disponíveis esta semana em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) segue disponibilizando a vacinação contra a covid-19 em Belém nesta semana.

A vacina Pfizer adulta, voltada para pessoas a partir dos 12 anos de idade (primeira e segunda doses e para o reforço vacinal), está disponível de segunda, 30, a sexta-feira, 03 de fevereiro, em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h, e nas instituições parceiras em horários distintos.

A vacinação contra a covid destinada a bebês e crianças segue suspensa na capital. A Sesma aguarda a chegada de novas remessas do imunizante para retomar a vacinação para este público.

Rotina

Nas salas de vacinação do município estão disponíveis também os mais diversos tipos de imunizantes, que fazem parte do calendário da vacinação de rotina. A Sesma reforça que os imunizantes estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde durante o ano inteiro de 2023, com todas as vacinas de rotina para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, no horário de 8h às 17h.

A Sesma ressalta, ainda, que a vacina contra Meningite (Meningocócica C) está liberada para toda a população até fevereiro/2023.

O calendário de vacinação de rotina apresenta também o procedimento de avaliação quanto a faixas etárias e doses.

Documentos

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação.

Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica que comprove a condição.

Locais de vacinação

– Unidades Básicas de Saúde: Vacina contra covid e vacinas do calendário de rotina, no horário de 8h às 17h;

– No Hospital Geral do Exército: Vacina contra covid e vacinas do calendário de rotina, horário de 9h às 12h;

– Hospital da Aeronáutica: Vacina contra covid e vacinas do calendário de rotina, no horário de 8h às 11h e 14h às 17h;

– Hospital Naval: Vacina contra covid e vacinas do calendário de rotina, somente às terças e quintas-feiras, de 8h às 12h.

– Unifamaz: Vacina contra covid e vacinas do calendário do adolescente, no horário de 9h às 17h;

– Unama Alcindo Cacela e Uepa – José Bonifácio: Apenas vacina contra covid, no horário de 9h às 17h.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/João Gomes/COMUS