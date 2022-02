Vacinas contra covid-19 são furtadas de Unidade de Saúde em Ananindeua

Pelo menos 20 ampolas de imunizantes da Pfizer desapareceram de uma câmara fria da unidade básica de saúde do bairro do Jaderlândia, no município de Ananindeua, na última sexta-feira, 28. O caso foi confirmado pela assessoria de comunicação do município.

De acordo com informações, um grupo de servidores municipais registrou o caso na delegacia do bairro, para que um inquérito possa ajudar a encontrar as doses de vacinas.

Ainda segundo a nota da assessoria, ao ser feita, no final do dia a recontagem de rotina da vacina Pfizer adulto contra a Covid-19 foi constatado o desaparecimento de 20 frascos, que eram destinados a pessoas com 12 anos ou mais.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que investiga o crime de furto qualificado e que todas as diligências necessárias estão sendo realizadas para apurar o caso e identificar a autoria do crime. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que está colaborando com as investigações para identificar os responsáveis pelo desaparecimento das doses e assim tomar as medidas cabíveis.



Fonte: Roma News