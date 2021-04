Vacinômetro – Anapu, Soure, Faro, Benevides e Magalhães Barata lideram imunização

Belém está no 19º lugar, mas em número absoluto de pessoas vacinadas, lidera com 321 mil e 72 pessoas imunizadas

O Pará aplicou um total de 1.543.732 doses da vacina contra a Covid-19, desde o começo da imunização no estado, em 19 de janeiro de 2021, em cerimônica no Hangar – Centro de Convenções em Belém, que atualmente funciona como Hospital de Campanha, na capital paraense.

Os números são do Vacinômetro, (www.saude.pa.gov.br/vacinometro/), ferramenta digital mantida pelo governo estadual que permite acompanhar a vacinação contra a Covid-19 nos 144 municípios paraenses.

Do total de 1.543.732, foram aplicadas 1.050.410 da primeira dose (cobertura de 75,30%) e a quantidade de 493.322 da segunda dose (cobertura de 35,36%).

CAMPEÕES EM COBERTURA

No ranking estadual do Vacinômetro, os municípios que mais aplicaram a 1ª e a 2ª doses em todo o Pará são Anapu (208,19%), Soure (161,10%), Faro (134,35%), Benevides (130,18%) e Magalhães Barata (125,84%).

O município de Belém aparece na 19ª posição no levantamento estadual, no entanto, se for considerado o número absoluto de pessoas vacinadas, a capital paraense lidera a lista com o total de 321 mil e 72 pessoas imunizadas com a 1ª e a 2ª doses contra a Covid-19. Uma cobertura de 112, 51%.

Anapu, o município campeão em cobertura, até então, só imunizou 3.164 pessoas com as duas doses; Soure, 2.281 pessoas; Faro, 1.249; Benevides, 7.199; e Magalhães Barata, 1.721 pessoas.

Ainda segundo o Vacinômetro, o Pará recebeu 1.716.490 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, e enviou aos 144 municípios paraenses o total de 1.649.704 doses, o que representa um repasse de 96, 11% aos municípios.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Os dados do Vacinômetro registram também quais os grupos prioritários que estão sendo vacinados. Ao todo, 185.463 profissionais de Saúde receberam a primeira dose do imunizante (cobertura de 108,02%); e 91.240 profissionais de Saúde, a segunda dose (cobertura de 53,14%).

Com relação ao número de idosos institucionalizados e imunizados, o painel eletrônico registra que 15.835 receberam a primeira dose, o que significa uma cobertura vacinal do segmento de 2.863,47%, enquanto 6.698 receberam a segunda dose, representando o alcance de 1.211,21%.

Até então, 18.207 indígenas foram imunizados com a primeira dose (cobertura de 45,71%); e 12.404 indígenas foram vacinados com a segunda dose (17,63%). O segmento de quilombolas tem um total de 14.112 imunizados com a primeira dose (cobertura de 10,87%) e 1.378, com a segunda dose (cobertura de 1,06%).

Os idosos até 60 anos de idade têm um total de 850.039 imunizados com a primeira dose (cobertura de 108,77%), e 352.360, com a segunda dose (cobertura de 45,09%). Já a população com comorbidades tem um total de 11.866 vacinadas com a primeira dose (alcance de 4,45%), e apenas 240 pessoas imunizadas com a segunda dose (alcance de 0,09%).

CONHEÇA OS CINCO MUNICÍPIOS PARAENSES LÍDERES NA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19, POR ORDEM:

Anapu (208,19%)

Soure (161,10%)

Faro (134,35%)

Benevides (130,18%)

Magalhães Barata (125,84%)

*Belém (112, 51%.) ocupa a 19ª posição no ranking estadual, mas lidera o levantamento com o número total de pessoas imunizadas: 321 mil e 72 pessoas.