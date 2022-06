Vai a júri homem que matou o pai a terçadada em Santarém

Acontece nesta quinta-feira (23) o julgamento de Leilton Lima de Sousa, acusado de matar o próprio pai, em Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu em 27 de setembro de 2021, na avenida Borges Leal, no bairro Aparecida. De acordo com a denúncia, a vítima, que tinha na época 74 anos, foi morta a golpes de terçado.

A sessão do júri popular, realizada pela 3ª Vara Criminal de Santarém, será presidida pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo.

Leilton Lima de Sousa foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, cuja pena pode ficar de 12 a 30 anos de reclusão. Ele está a preso na Central de Triagem de Santarém desde o dia do fato.

Atuarão como representante do Ministério Público a promotora de Justiça, Patrícia Carvalho Medrado Assamann e, na defesa, os advogados, Panysa Sasha Monteiro Marinho e Gustavo Inácio da Luz Nogueira.

O crime

No dia 27 de setembro de 2021, por volta de 19h30, na residência de Leilton, situada na Avenida Borges Leal, n° 3768, no bairro Aparecida, tirou a vida do próprio pai Luiz Fernandes de Sousa, com golpes de terçado.

Segundo consta nos autos, o acusado é dependente químico e foi à residência de seus pais. Ao encontrar a vítima, exigiu que lhe fornecesse determinada quantia em dinheiro para comprar drogas, a fim de sustentar seu vício. Diante da negativa do pai, iniciou-se uma discussão entre eles.

Na tentativa de ser defender das agressões do filho, Luiz se armou com um pedaço de madeira e um terçado, colocando-o na cintura, e caminhou em direção a Leilton. Porém, quando se aproximou, foi surpreendido pelo filho, que tomou a arma branca e passou esfaqueá-lo diversas vezes.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Leilton foi preso em casa e de posse da arma usada no crime.

Fonte: O Estado Net