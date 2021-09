Vai começar a festa! Remo vive expectativa para reencontro com a torcida após quase 600 dias

Com apenas 30% da capacidade permitida, cerca de 4 mil torcedores devem ir ao Baenão para o jogo contra o Náutico nesta sexta-feira, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro

“Voltar pro Baenão é tudo que eu imagino!” A canção da torcida do Remo nunca fez tanto sentido neste momento. Na sexta-feira, dia 24, o Remo terá o retorno do Fenômeno Azul após 599 dias. A partida será contra o Náutico, a partir das 19h, pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro.

O último jogo que do Leão que o torcedor pôde acompanhar de perto foi um empate sem gols com o Independente de Tucuruí, pela 8ª rodada do Campeonato Paraense do ano passado.

Com apenas 30% da capacidade permitida pelo poder público municipal e estadual, o estádio azulino deve receber quase 4 mil torcedores nesta sexta-feira. A expectativa é tão grande, que os ingressos podem encerrar ainda nesta quinta-feira, segundo informou uma fonte da reportagem do ge.

Vale lembrar que a carga total é dividida entre sócio-torcedores, ingressos do Jogo da Luz, gratuidades e público geral – maiores de 18 anos e que estejam dentro das exigências para a entrada nos jogos.

Haverá fiscalização para que as medidas de segurança da Covid-19 sejam cumpridas dentro do estádio. O torcedor que não atender aos requisitos permitidos será barrado.

Estádio Baenão — Foto: Samara Miranda/Ascom Remo

Critérios de acesso

Os torcedores terão que apresentar o cartão de vacinação na hora da retirada do ingresso e também no acesso ao estádio. É obrigatório que tenham tomado as duas doses da vacina, ou uma dose se for da Jansen.

O uso de máscara também é obrigatório durante o período de permanência no Baenão, seguindo as regras de distanciamento na arquibancada e demais áreas do estádio. Não será permitido a entrada de grávidas e crianças

Se o torcedor apresentar sintoma da Covid-19 ou que tenha o diagnóstico da doença, não poderá ir ao jogo. Assim que estiver no período de 10 dias desde os primeiros sintomas, quem teve contato com alguém que teve a doença também nos 10 dias anteriores ao jogo ou que esteja aguardando o resultado do teste para a doença.

Fonte GE