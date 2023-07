Valdemar convoca reunião do PL após condenação de Bolsonaro

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, convocou uma reunião geral na manhã nesta quinta-feira (6), em Brasília, após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à inelegibilidade de oito anos.

Segundo o dirigente da sigla, o objetivo é “tratar de interesses do partido com os governadores, as bancadas federais no Senado e na Câmara dos Deputados, presidentes regionais e deputados estaduais”, conforme informações do Metrópoles.

Essa será a primeira grande reunião da legenda desde a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de condenar Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Na última sexta-feira (30), Valdemar comentou a decisão da Corte, afirmando sentir-se incrédulo com o desfecho do julgamento.

– Não tem como acreditar no que está acontecendo: a primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo – declarou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Valter Campanato/Agência Brasil