Valdemar Costa Neto sente mal-estar e é internado em Brasília

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, foi internado na noite deste domingo (9) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no Distrito Federal, após ter um mal-estar. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o dirigente partidário passará por um cateterismo nesta segunda-feira (10) porque teve dor no peito durante uma viagem pelo Nordeste.

Segundo a CNN Brasil, um grupo de pessoas do PL fará uma visita ao presidente do partido nesta segunda. No entanto, ainda não há detalhes sobre quem estará no hospital e quando o grupo irá ao local. A assessoria da sigla também não confirmou se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitará Valdemar.

Fonte: Pleno News/Foto: ABr/José Cruz