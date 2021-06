Vale-alimentação escolar é liberado para estudantes do Marajó

Em continuidade ao cronograma de liberação da 10ª recarga do vale-alimentação escolar, a partir desta terça-feira (8), cerca de 30 mil estudantes que residem na Região de Integração do Marajó, já podem usufruir do benefício. Ainda nesta semana, alunos de mais uma localidade paraense terão seus cartões recarregados e finalizando, portanto, mais um calendário de distribuição do auxílio.

Os 16 municípios marajoaras em que os alunos já podem utilizar o recurso de R$ 80,00, são: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Criado em abril de 2020, o auxílio está sendo disponibilizado aos 586 mil estudantes da rede pública estadual, em todos os 144 municípios paraenses. O recurso é uma das medidas adotadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que visa assegurar a alimentação escolar durante o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas, por conta da pandemia do coronavírus.

É importante ressaltar que, com a liberação desta nova recarga, cada aluno da rede estadual de ensino que estava matriculado desde o ano passado, já recebeu a totalidade de R$ 800. Até o momento, essa iniciativa governamental representa um investimento superior a R$ 400 milhões, com recursos do Tesouro Estadual.

Distribuição – A 10ª recarga do vale-alimentação escolar foi disponibilizada no último dia 25 de maio, de forma escalonada, para os estudantes da rede pública estadual. Nesta quarta-feira (9), finalizando o cronograma de liberação do auxílio, será a vez de aproximadamente 58 mil alunos da Região de Integração dos Caetés terem seus cartões recarregados.

Os municípios dessa localidade que serão contemplados, são: Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

Serviço – Confira a lista dos estabelecimentos credenciados pelas empresas MeuVale e Maxx Card, aptos a receber a 10ª recarga do vale-alimentação escolar.

Texto: Vinícius Leal (Ascom/Seduc).

Por Governo do Pará (SECOM)

Foto: Eliseu Dias / SEDUC

Fonte: Agência Pará