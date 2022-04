Vale alimentação será garantido para servidores da Sesma a partir de Abril

Mais de 300 servidores terão o benefício concedido pela Prefeitura de Belém a partir do próximo mês. Uma lista adicional de servidores foi emitida pela Secretaria Municipal de Saúde no fim de fevereiro e a partir desta foi realizado um cadastramento para que o benefício do vale-alimentação fosse concedido aos funcionários da SESMA.

Segundo a Agência Belém, a secretária Municipal de Administração Jurandir Novaes explica que : “Agora são mais de dois mil servidores que passaram a ter esse direito assegurado, desde que a nova gestão municipal assumiu. Algumas dessas pessoas estavam há quase duas décadas sem receber o vale-alimentação e outras há mais de 20 anos sem receber”. Os cartões serão entregues aos servidores a partir da próxima quarta, 7 de abril, e virão com valores retroativos referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2021.

Mais de dois mil servidores municipais passaram a ter o benefício garantido desde que a nova gestão assumiu o governo. Ainda segundo a Agência, a secretária Jurandir Novaes celebra: “Nós assumimos esse compromisso, como uma determinação do prefeito Edmilson Rodrigues e estamos cumprindo”. O benefício passou a ser concedido aos seguintes servidores: trabalhadores dos setores de combate ao HIV/Aids, Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Produção, Atenção Básica, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e profissionais que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento (Upas).

Texto: Paola Queiroz

Fonte: Agência Pará

Imagem: Agência Belém / Comus