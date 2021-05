Vale constrói arena esportiva no bairro Nova Carajás

Cerca de 300 crianças e adolescentes do bairro Nova Carajás, em Parauapebas, contam agora com espaço novo e adequado para a prática esportiva. A arena com 2,5 mil m2 faz parte de um conjunto de projetos da Associação de Moradores (AMBNC) da comunidade. As ações contam com o apoio da Vale, por meio do programa Desenvolvimento Territorial, que vem sendo implementado pela empresa na área de influência da Estrada de Ferro Carajás e de suas operações no sudeste do Pará.

O presidente da AMBNC, Fabio Lopes, comemora o benefício para a Nova Carajás: “[Quero] agradecer a parceria entre a Associação e a Vale. É um projeto que será aberto para toda comunidade, e eu estou muito contente com esta conquista para o bairro”. Além do campo, a arena contém vestiários, banheiros, depósito e local para conveniência. A empresa também apoiará com material esportivo, equipamentos e contratação de um instrutor esportivo durante o primeiro ano do projeto social piloto.

“Para nós é uma satisfação contribuir com o desenvolvimento da comunidade Nova Carajás. Os projetos têm sido propostos pela Associação de Moradores e favorecem toda coletividade no âmbito econômico e social, com a geração de trabalho e renda, estímulo ao bem-estar de crianças e jovens, além de promover a inclusão social,” diz o gerente de relações com comunidades da Vale em Parauapebas, Edivaldo Braga.

Além da arena, o bairro conta com outros investimentos sociais, como a implantação de ateliê de costura. A empresa doou máquinas de costura, insumos e curso de formação profissional que envolveu 38 participantes. A fim de fortalecer o associativismo, também foi construído e estruturado um centro comunitário. O local ainda comporta uma sala de informática para a inclusão digital, ferramenta fundamental hoje para quem deseja atuar no mercado de trabalho.

Fonte: Blog Zé Dudu