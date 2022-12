Vale-gás de dezembro paga R$ 112

O Ministério da Cidadania informou que o vale-gás de dezembro pagará R$ 112 para a compra de um botijão de 13 kg. A pasta, no entanto, não informou quantas famílias receberão o benefício, que é pago com o Auxílio Brasil de R$ 600.

Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 começam a receber o Auxílio na próxima segunda-feira (12). Os pagamentos seguem até o dia 23, quando recebem os beneficiários de NIS terminado em 0. Confira:

NIS final 1 – 12 de dezembro

NIS final 2 – 13 de dezembro

NIS final 3 – 14 de dezembro

NIS final 4 – 15 de dezembro

NIS final 5 – 16 de dezembro

NIS final 6 – 19 de dezembro

NIS final 7 – 20 de dezembro

NIS final 8 – 21 de dezembro

NIS final 9 – 21 de dezembro

NIS final 0 – 23 de dezembro

O valor do vale-gás equivale a 100% do preço médio do botijão de gás no país, medido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis(ANP).

Este será o último mês em que o benefício pagará o valor integral do item. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou o programa só até dezembro deste ano, por conta das eleições.

Para o ano que vem, o vale-gás volta a ser equivalente à metade do custo de um botijão, pago a cada dois meses.

O governo eleito tenta aprovar a PEC de Transição na Câmara dos Deputados, que liberaria recursos para o benefício, para a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 200 e para pagar R$ 150 a mais por filho de até seis anos na família.

Como consultar o valor?

A consulta sobre o valor a receber (incluindo o vale-gás) pode ser feita pelo aplicativo do Auxílio Brasil, disponível para celulares com os sistemas Android e iOS, além do app Caixa Tem.

O valor depositado fica disponível para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Caso não haja retirada no prazo, o valor retorna aos cofres da União.

Fonte: IG/Foto: Shutterstock.com