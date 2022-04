Vale tudo?

Não é novela! Alguns políticos paraenses aproveitaram a Semana Santa para, dentro do tema religioso, “aparecerem” para o público, mas o tiro saiu pela culatra, pois ninguém curtiu essas presepadas que, inclusive, foram criticadas até mesmo por pessoas que trabalham com essa gente. Alguns retiraram a “propaganda” do ar tão logo perceberam a trombada ridícula.