Valentina desconfia de gravidez e teme expulsão de ‘A Fazenda 13’: ‘É rua, né?’

Ex-assistente de palco do Ratinho ficou preocupada após sua menstruação atrasar no reality

Valentina levantou a hipótese de estar grávida em ‘A Fazenda 13’

Valentina Francavilla disse em “A Fazenda 13” que está preocupada com o atraso da sua menstruação. Ela comentou sobre o assunto com Tati Quebra Barraco, que tentou tranquilizá-la dizendo que poderia ter relação com o lado emocional da ex-assistente de palco do Ratinho. “Vai que é o sistema nervoso, porque querendo ou não a gente passa muito nervoso aqui”, falou a funkeira.

“O nervoso altera, né?”, perguntou Valentina. Tati não respondeu, pois começou a pensar na possibilidade da colega de confinamento estar grávida: “Imagina se você estiver, mulher?”. “Rua, né?”, questionou a peoa. “Creio eu”, respondeu a cantora, que acredita que Valentina não poderia fazer as tarefas e as provas do reality, que costumam exigir muito dos peões, se estiver grávida. Valentina contou que toma muitos remédios para depressão e que isso também pode estar influenciando seu ciclo menstrual. A ex-integrante do “Programa do Ratinho” não se relacionou amorosamente com ninguém em “A Fazenda 13” e, caso sua desconfiança esteja certa, ela engravidou antes de entrar no reality da Record.

Fonte Jovem Pan