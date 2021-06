Valor da Produção Agropecuária de 2021 atingiu R$ 1,11 trilhão em maio

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de maio deste ano atingiu o valor de R$ 1,11 trilhão, apresentado aumento de 11,8% ao obtido em 2020. As maiores contribuições para o crescimento são observadas em arroz, milho, soja e carne bovina, que tiveram dois anos consecutivos de forte aumento de preços reais.

O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. Os produtos que tiveram os maiores acréscimos neste ano foram arroz, com 5,7%, milho, com 20,3%, a soja, com 31,9%, e trigo com 35,1%. Mas o destaque fica as lavouras e a pecuária, que obtiveram neste ano o valor mais elevado em 32 anos.

Nos dados regionais do VBP, o estado de Mato Grosso continua liderando com participação de 17,2% no valor. Em seguida vem o Paraná, com 13,2%. Depois São Paulo, com 11,2%. Rio Grande do Sul, com 10,8%. E, em quinto lugar, Minas Gerais, com 10%.

Fonte: Brasil 61