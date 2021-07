Vamos fazer mais pelo sorriso dos brasileiros

Sou dentista de formação, com atuação em consultório por 20 anos e posso afirmar: o Brasil chegou ao momento em que a nossa categoria mais pode se orgulhar em oferecer atenção aos brasileiros. Somos o país com mais dentistas em atividade e detemos três das cinco melhores faculdades de odontologia do mundo: USP, Unesp e Unicamp.

Por outro lado, ainda somos um “país de desdentados”, pois a população de baixa renda tem pouco acesso aos serviços odontológicos.

Enxergo isso como um cenário em rápida mudança, uma vez que, observando somente as pessoas que utilizam planos odontológicos, houve importante crescimento em 2020, no auge da pandemia. Devemos chegar a 10% de aumento em beneficiários neste ano. As pessoas têm buscado a saúde bucal como forma de qualidade de vida, cuidado integral e autoestima.

É por isso que a Sinog – Associação Brasileira de Planos Odontológicos lança a primeira edição do movimento Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro. Queremos enaltecer o trabalho dos dentistas em todas as suas especialidades e a importância dessa profissão para a saúde e a felicidade das pessoas, além de ampliar o acesso a esses serviços pelo país.

A campanha tem música escrita e interpretada por Jair Oliveira, o Jairzinho, trazendo balanço, alegria e autenticidade às mensagens. Conseguimos, ainda, por meio do Julho Neon, apoiar socialmente as iniciativas de duas importantes ONGs: Doutores da Água, na Amazônia, e Turma do Bem, voltada a crianças e jovens de baixa renda.

Quem conhece o atendimento odontológico do SUS pode questionar se essa mudança de acesso é verdadeira, pois a rede pública realiza pouco mais de 40 milhões de atendimentos ao ano, muito pouco para o tamanho da nossa população. Por outro lado, os planos odontológicos já realizam quase cinco vezes mais atendimentos que o SUS e têm abrangência em 99% dos municípios brasileiros.

Os planos crescem porque estão cada vez mais acessíveis também: o custo médio mensal de um plano odontológico é de menos de 20 reais para cobrir, no mínimo, 140 procedimentos dentários.

E por que o movimento é neon? Porque essa cor traduz o brilho de um belo sorriso, algo que tão bem representa o povo brasileiro. Convido a todos meus colegas dentistas e a sociedade como um todo a conhecer essa campanha que busca transformar a saúde bucal e a vida das pessoas, fortalecendo uma categoria que sempre esteve ao lado dos brasileiros, de forma discreta, porém efetiva.

A atenção em saúde bucal é tão importante quanto qualquer atuação no território da saúde humana. Os procedimentos odontológicos avançaram muito em termos de qualidade, conforto e estética. E o acesso a bons tratamentos tem se tornado cada vez mais amplo, algo a ser comemorado, ainda que tenhamos um caminho a seguir.

* Roberto Cury é cirurgião-dentista e presidente da Sinog – Associação Brasileira de Planos Odontológicos