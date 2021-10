Vamos valorizar a polpa do coco verde

Todo ano, cerca de 2 milhões de toneladas de coco são destinadas à extração da água. “Isso significa que 60 mil toneladas de polpa acabam descartadas”, calcula a engenheira de alimentos Renata Torrezan, pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos.

Atentos ao desperdício, ela e colegas decidiram mostrar que é possível tirar proveito do interior do alimento. Assim, usaram a polpa do coco verde para elaborar doces e bebidas. “Agregando valor a essa parte, quem fabrica a água pode sair ganhando, assim como empresas interessadas na diversificação de seus produtos”, analisa Renata.

Em testes sensoriais, um ótimo indicativo: os voluntários não só gostaram das invenções com a polpa como se mostraram interessados em comprá-las.

Atributos internos

Algumas vantagens da polpa da fruta…

Mais leve: Ao contrário do coco maduro, o verde não se desenvolveu totalmente. Assim, é menos calórico.

Sabor suave: Por causa do gosto, Renata conta que a polpa casa bem com várias frutas, sobretudo as ácidas.

Rico em minerais: O alimento traz elementos como potássio, magnésio, cálcio, fósforo, manganês e zinco.

Poder de saciar: A polpa tem um pouco de fibras e gorduras como o ácido láurico. A dupla dá saciedade.

: A polpa tem um pouco de fibras e gorduras como o ácido láurico. A dupla dá saciedade.

Receitas testadas (e aprovadas)

Conheça algumas das delícias feitas pelo time da Embrapa:

Cocada cremosa: A polpa foi triturada e houve adição de açúcar e pectina (uma fibra). A cocada cremosa ganhou quatro versões: com umbu, mamão, abacaxi e manga.

Doce de coco em calda: Cortada em pedaços, a polpa da fruta verde surgiu mergulhada em uma calda de abacaxi. Ficou tão bom que quem experimentou quis saber onde achar mais.

Leite fermentado: Foi preparado com bactérias probióticas, reconhecidas por modificar nossa microbiota, proporcionando vários benefícios à saúde.

