‘Van Gogh & Impressionistas’ uma das maiores exposições imersivas do mundo está chegando em Belém

A exposição imersiva de ‘Van Gogh & Impressionistas’, estará em Belém, apresentando todos os seus efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis e Amendoeira em Flor. A exposição dá a sensação de estar dentro das obras do mestre holandês, oferecendo uma incrível experiência sensorial.

Van Gogh é considerado uma das figuras mais influente da história da arte ocidental.O espetáculo chega no dia 30 de junho. Os ingressos estão disponíveis para venda on-line no site e, mas também ficará disponível em bilheteria presencial em breve.

A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista e loja souvenirs, além de um atelier imersivo com projeções de alta definição 360° nas paredes, cubos e piso. Além de tudo disso, a exibição conta com trilha sonora especial, baseada em grandes clássicos da música universal, que busca privilegiar o envolvimento e a emoção.

Saiba todos os detalhes sobre a atração e pacotes especiais, as instituições escolares interessadas podem entrar em contato com escolas@lightland.com.br.

Serviço:

Espetáculo de projeções imersivas Van Gogh & Impressionistas

Data: a partir de 30 de junho, em curta temporada até o final de agosto

Dias de funcionamento: todos os dias da semana

Horário: de 10h às 22h de segunda a sábado e de 13h às 21h aos domingos e feriados

Local: Boulevard Shopping Belém – Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto, Belém

Valores:

Segunda a sexta – Diurno: R$ 60 inteira / R$ 30 meia-entrada

Segunda a sexta – Noturno (a partir das 18h): R$ 70 inteira / R$ 35 meia-inteira

Final de semana e feriados: R$ 90 inteira / R$ 45 meia-entrada

Meia-entrada: para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local. Gratuito para crianças até 4 anos. Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais.

Foto: Reprodução / Instagram