Vandalismo: garrafas de bebidas jogadas na pista do BRT. Vídeo

O vandalismo urbano em Belém parece não ter limites. Há, nessas atitudes irresponsáveis, uma sensação de impunidade. Vejam o que fizeram na pista do BRT, na avenida Augusto Montenegro, em frente à Ibifam.

A página Guerreiros do Pará registrou garrafas de cerveja que foram atiradas no local por onde trafegam os ônibus que vêm de Icoaraci. As garrafas aparecem até em um saco plástico e a intenção de quem as jogou no local foi a de causar danos.

Moradores da área afirmam que não é a primeira vez que esse tipo de vandalismo ocorre. Já despejaram na pista sofá velho, restos de geladeira, fogões e até camas.

A cena das garrafas foi registrada ontem à noite, Dia do Trabalho.

Com a palavra, a prefeitura de Belém.

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação