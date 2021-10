Vanessa da Mata é atração confirmada no VII Fecant

Vanessa da Mata foi confirmada para o show de encerramento do VII Festival Canção da Transamazônica (Fecant), no próximo dia 20 de novembro, em Altamira, Região do Xingu. O evento terá início no dia 18 de novembro, com o Fecant Kids, que vai reunir intérpretes de até 17 anos de idade, e continuará com as competições de compositores da região e do país, nos dias 19 e 20, com o Fecant Regional e o Fecant Nacional. As inscrições entraram na reta final e se encerram no próximo dia 6 de outubro.

Vanessa da Mata levará para o show em Altamira o repertório da turnê do mais recente álbum “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”, como a faixa-título, “Só Você e Eu”, “Nossa Geração”, “Vá Com Deus”, “Dance Um Reggae Comigo”, “Tenha Dó de Mim” e “Hoje Eu Sei”. A cantora e compositora mato grossense também vai apresentar os sucessos da carreira, como “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Não Me Deixe Só”, “Ainda Bem” e outras.

Outras atrações do Fecant serão a banda de rock alternativo Paralelo Onze, do Nordeste Paraense que vai se apresentar no dia 18 com o repertório autoral, incluindo as músicas do novo álbum ”Flor da Madrugada” e a dupla Ney.com e Jéssica Lins de Altamira que vai tocar no dia 19 com show de música paraense, forró e sertanejo

Inscrições, concurso e premiação

O Festival Canção da Transamazônica é o maior evento musical do Xingu e um dos mais importantes do Pará. Serão distribuídos R$ 56 mil em prêmios, sob o patrocínio da Norte Energia.

As inscrições estão abertas desde o dia 6 de setembro e se encerram no próximo dia 6 de outubro. As inscrições são gratuitas e acontecem exclusivamente pelo site www.fecant.com.br, onde estão disponíveis a ficha de inscrição e o edital do concurso.

O festival terá três etapas: no Fecant Kids podem se inscrever crianças e adolescentes de até 17 anos residentes em Altamira ou na Volta Grande do Xingu; no Fecant Regional podem concorrer as composições autorais e inéditas de artistas da Região da Transamazônica; e no Fecant Nacional, as composições autorais e inéditas de todas as partes do país.

Doze candidatos irão concorrer em cada categoria. Para o Fecant Kids, o público vai votar nos vídeos dos candidatos disponíveis no canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube, entre os dias 25 e 29 de outubro. Os mais votados serão classificados e anunciados até às 18 horas do dia 30 de outubro pelo site www.fecant.com.br, Instagram @fecant.altamira e Facebook FecantAltamira. Todos os classificados receberão prêmios.

Para o Fecant Regional e no Nacional, o júri do concurso vai selecionar 12 composições de cada categoria. Os selecionados do Regional serão anunciados até às 18 horas de 18 de outubro, e do Nacional, até 18 horas de 11 de outubro, também pelo site e redes sociais do festival já mencionados.

Quanto à premiação, no Fecant Kids os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, nessa ordem, e os demais 9 selecionados receberão R$ 1 mil cada. Já no Fecant Regional, os dois primeiros colocados de Melhor Canção receberão R$ 7 mil e R$ 5 mil; o Melhor Intérprete R$ 1,5 mil; e a Melhor Letra R$ 1,5 mil. E no Fecant Nacional, os três primeiros lugares receberão R$ 9 mil, R$ 6 mil e R$ 5 mil, respectivamente; o Melhor Intérprete R$ 1,5 mil e a Melhor Letra R$ 1,5 mil.

O VII Fecant tem o patrocínio da Norte Energia, apoio da Lei Semear, por meio do Governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará (FCP), e da Prefeitura Municipal de Altamira.

Fotos da Vanessa da Mata, crédito de Rodolfo Magalhães: