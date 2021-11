Vaqueiro mata patrão de 74 anos a facadas e é preso no oeste do Pará

As polícias Civil e Militar conseguiram prender em flagrante Laércio Gomes Mota, de 20 anos, acusado de matar a facadas o próprio patrão em uma fazenda em Monte Alegre, no oeste paraense. Antônio Américo Batista Fonseca, de 74 anos, foi morto a golpes de faca. O crime ocorreu na última terça-feira (3) e o acusado foi capturado na quarta-feira (4), durante uma campana na zona rural do município, na comunidade Nova Altamira, localizada a 25 quilômetros de onde o crime ocorreu.

Laércio trabalhava há pouco mais de dois meses como vaqueiro no local. Em depoimento, o acusado disse que, inicialmente, a convivência com a vítima foi tranquila, mas que a relação ficou abalada após ele ter sido xingado pelo idoso. Os detalhes do depoimento foram informados à reportagem pela titular da delegacia de Alenquer, a delegada Fabíola Rabelo, que também responde pelas cidades de Monte Alegre – onde o crime ocorreu – e Curuá.

“Ele alegou que eles teriam tido um desentendimento há duas semanas e que a vítima tentou humilhá-lo e golpeá-lo com um soco. Após o episódio, a relação ficou conturbada”, informou.

No dia do crime, o jovem afirma que fez uma entrega de alguns litros de leite, parou em um bar e bebeu dois litros de vinho e voltou para a fazenda, onde uma discussão teve início e resultou na vítima golpeada. O agressor, então, se escondeu em uma árvore e depois fugiu por um igarapé até a comunidade onde foi detido no dia seguinte.

“Já sabíamos o local onde ele estava. Como nosso efetivo é menor, contamos com a ajuda da Polícia Militar, que fez uma campana e aguardou a saída do acusado de onde ele estava escondido. Como as buscas não foram cessadas, mantivemos o flagrante e ele foi detido ao sair”, detalhou a delegada.

O agressor está preso em Monte Alegre e aguarda a determinação judicial para ser transferido para a cidade de Santarém, onde ficará à disposição da justiça.

Fonte Amazonia