Varanda literária reabre bibliotecas de Belém

O Espaço De Leitura Da Fundação Cultural do Pará vai reabrir ao público, e o Governo Do Estado promove o Varandas Literárias. O objetivo do evento é destacar a importância da cultura do livro, que infelizmente foi afetada pela pandemia do coronavírus, nas bibliotecas setoriais do sistema estadual de bibliotecas do Pará.

A edição começou nesta segunda-feira (13) e irar prosseguir até o dia 17, das 10h às 19h, na qual será ofertada oficinas, workshops, apresentações músicas e lançamentos de livros, seja para o público presencial como também remotamente.

No encerramento da programação, na próxima sexta-feira (17) que acontecerá na casa das artes a partir das 17h, terá a presença confirmada de Paulo Nunes, Daniel Leite, Rui do Carmo, Apolo de Caratateua, Roberta Tavares e Raulê.

Foto: portal FCP