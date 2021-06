Varejo: Alta de vendas em abril é a maior para o mês desde 2000

As vendas do comércio varejista subiram 1,8% em abril em relação a março na série com ajuste sazonal, informou na última terça-feira (8) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo este instituto, o resultado foi o mais acentuado para este período do ano dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000.

Na comparação com abril de 2020, sem ajuste sazonal as vendas do varejo tiveram alta de 23,8% em abril de 2021. Nesse confronto, as projeções iam de uma alta de 11,50% a 26,10%, com mediana positiva de 18,50%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 4,5% no ano e alta de 3,6% em 12 meses.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 3,8% em abril ante março, na série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas, que esperavam desde um recuo de 5,60% a alta de 5,20%, com mediana positiva de 2,90%.

Na comparação com abril de 2020, sem ajuste as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 41,0% em abril de 2021. Nesse confronto, as projeções variavam de uma elevação de 27,70% a 45,90%, com mediana positiva de 37,80%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta 9,2% no ano e aumento de 3,5% em 12 meses.

Fonte: *Com informações do Estadão